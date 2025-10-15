Ретроградний Меркурій із 21 жовтня 2025 року: чого побоюватися і як пережити

Днями на нас чекає ретроградний Меркурій у знаку Скорпіона і Стрільця. Це означає, що осінній ретроград торкнеться одразу двох сфер — філософської та емоційної.

Related video

Уже скоро Меркурій буде ретроградним на переході між Скорпіоном і Стрільцем. Це поєднання робить період особливо насиченим: спочатку на нас чекає внутрішня тиша і розбір почуттів, потім — переоцінка ідей, цілей і смислів. Астрологиня Анжела Перл розповіла, чого чекати і чого побоюватися в цей період.

Коли буде Ретроградний Меркурій 2025

Цього року ретроградний Меркурій починається 21 жовтня і триватиме до 17 грудня. Спочатку планета "відкочуватиметься назад" у Скорпіоні, а потім перейде до Стрільця. Для нас це період уповільнення, переосмислення і завершення справ, а не час для різких кроків і нових починань.

Чого побоюватися в період Ретроградного Меркурія

Ретроградний Меркурій часто приносить невеликі, але неприємні сюрпризи:

Комунікації: повідомлення і дзвінки можуть бути неправильно зрозумілі, легко виникають непорозуміння.

Договори та документи: помилки та упущення — перевіряйте все двічі перед підписом.

Техніка та гаджети: збої, поломки, втрата даних — краще робити резервні копії.

Подорожі та транспорт: затримки, скасування, втрата речей — залишайте запас часу.

Імпульсивні рішення: нові проєкти, великі покупки, різкі кроки у стосунках краще відкласти.

Які знаки відчують Ретроградний Меркурій

Особливо відчують вплив ретроградного Меркурія:

Близнюки і Діви — Меркурій керує ними безпосередньо, тому будь-які комунікації, плани і документи можуть створювати хаос.

Стрільці — з переходом планети у ваш знак можливі переоцінка цілей, сумніви і необхідність переглянути найближчі кроки.

Краще використовувати цей період для аналізу, завершення старих справ і підготовки до нових проєктів. Повільно, уважно і без поспіху — саме так ретроградний Меркурій працюватиме на вас, а не проти.

Також Фокус писав про три знаки Зодіаку, яким пощастить у жовтні 2025 року.