Три знака Зодиака, которым стоит быть осторожнее до конца осени 2025 года

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых вторая половина осени может стать опасным периодом в разных сферах жизни. Лучше избегать излишней прямолинейности, а также быть внимательнее к своему здоровью.

Втора половина осени 2025 года может стать опасным периодом для некоторых знаков Зодиака. Астролог Анжела Перл рассказала, кому в ближайшие полтора месяца стоит быть осторожнее и в чем именно.

Телец

Во второй половине осени вам стоит особенно внимательно относиться к деньгам и бытовым вопросам. Возможны непредвиденные расходы, ошибки в расчетах или соблазн купить что-то "для души", что быстро потеряет ценность. Звезды советуют избегать эмоциональных покупок и не одалживать крупные суммы, даже близким людям — вернуть их будет непросто. Если чувствуете неуверенность, лучше пересмотрите бюджет и дайте себе время все спокойно обдумать. В конце ноября появится возможность компенсировать утраты и сделать более взвешенные финансовые шаги, но до тех пор — осторожность и холодный расчет.

Лев

Осень может принести вам серию эмоциональных испытаний, особенно в сфере общения и отношений. Кто-то из вашего окружения может неожиданно показать себя с непривычной стороны, и вам захочется реагировать резко, отстаивать свое мнение любой ценой. Но звезды предупреждают: сейчас не лучший момент для выяснения правды и громких заявлений. Лучше занять выжидательную позицию, наблюдать, а не действовать на эмоциях. Это поможет избежать ненужных конфликтов и сохранить важные связи. Во второй половине ноября ситуация начнет проясняться, и вы поймете, что терпение сыграло в вашу пользу.

Водолей

Эта часть осени может показаться немного вязкой — как будто все замедлилось, а вдохновения стало меньше. Вам стоит бережнее относиться к собственным силам и не перегружать себя новыми проектами или обещаниями. Не пытайтесь быть продуктивным любой ценой — сейчас телу и психике нужна пауза. Постарайтесь чаще бывать на воздухе, высыпаться и не отмахиваться от усталости: именно она может стать сигналом, что пора переосмыслить приоритеты. К концу сезона вы почувствуете прилив энергии, если позволите себе немного тишины и заботы о себе. Иногда лучший способ двигаться вперед — это ненадолго остановиться.

