Успехи в карьере: три знака Зодиака, которым повезет в работе до конца осени 2025 года

До конца осени удача на рабочем месте будет особенно благосклонна к Овнам, Девам и Стрельцам. Карьерные возможности, финансовые бонусы и новые перспективы ждут именно их.

Вторая половина осени будет удачной в карьерном плане для некоторых знаков Зодиака. Астролог Анжела Перл рассказала, кому стоит ожидать рабочих успехов в ближайшие полтора месяца.

Овен

Ваше терпение и настойчивость наконец-то начнут приносить плоды. Коллеги и руководство заметят, что вы — опора, на которую можно положиться. Возможны предложения о повышении, расширении зоны ответственности или новый проект, который вы сможете довести до блеска. Главное — не сомневаться в себе и не бояться заявлять о своих заслугах. Финансовая стабильность укрепится, особенно у тех, кто работает в сфере красоты, дизайна, финансов или логистики.

Дева

Период с конца октября по декабрь откроет перед вами дверь в совершенно новое профессиональное пространство. Это может быть смена компании, долгожданное приглашение к сотрудничеству или идея, которая выведет вас на новый уровень. Вы будете чётко видеть, где теряете время, а где — создаёте ценность. Девы, занятые в интеллектуальной или аналитической сфере, могут неожиданно стать экспертами, чьё мнение начнут цитировать и уважать.

Стрелец

Вам будет везти в коммуникациях и деловых связях. Всё, что связано с переговорами, публичными выступлениями, обучением или продажами, пойдёт по восходящей. Вероятны полезные знакомства с людьми, которые поверят в ваш потенциал и помогут реализовать амбициозные идеи. Это время, когда стоит говорить громче, действовать смелее и не откладывать масштабные планы на потом.

