Гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 ноября 2025 года

Сегодня станет понятно, как важно доверять себе, а не ожиданиям других. Один интуитивный поступок принесёт результат, которого вы давно ждали.

Астролог Анжела Перл рассказала, что 4 ноября 2025 года принесет каждому из знаков Зодиака.

Овен

Сегодня вы поймёте, что давно готовы к переменам. Небольшое действие, сделанное без колебаний, откроет перед вами совсем новую траекторию.

Телец

Вы неожиданно получите подтверждение своим усилиям — в словах, взгляде или поступке. День даст почувствовать, что вы движетесь в правильном направлении.

Близнецы

Сегодня вы столкнётесь с предложением, которое заставит задуматься. Решение придёт не через логику, а через внутреннее ощущение «да».

Рак

Вы осознаете, что пора перестать ждать идеального момента. День покажет: начинать можно прямо сейчас, и обстоятельства подстроятся под вас.

Лев

Сегодня вы станете центром внимания, но не из-за громких слов — просто кто-то заметит вашу настоящую силу и искренность. Это изменит многое.

Дева

Появится ощущение, что вы наконец-то всё расставили по местам. День пройдёт под знаком ясности и тихого удовлетворения от проделанного пути.

Весы

Сегодня вы почувствуете, как важно выбирать простое, а не сложное. Вечером появится приятное чувство лёгкости, будто с души сняли лишний груз.

Скорпион

Вы примете решение, которого давно избегали, и почувствуете прилив энергии. Всё, что казалось тупиком, обернётся дверью к новому опыту.

Стрелец

Сегодня вас ждёт приятное совпадение. Небольшая встреча, фраза или знак помогут вам понять, что вселенная тонко поддерживает ваши планы.

Козерог

Вы пересмотрите свои цели и поймёте, что одна из них потеряла актуальность. Это освободит место для идеи, которая действительно вдохновляет.

Водолей

Сегодня вы сделаете шаг, который изменит ваше окружение. Возможно, появится человек, с кем разговор окажется важнее, чем вы ожидали.

Рыбы

День принесёт вам внутреннюю тишину. Вы почувствуете, что всё идёт как должно, даже если пока не видите итог — и это даст редкое спокойствие.

