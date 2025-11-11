Три знака Зодиака, которым стоит быть осторожнее до конца осени 2025 года

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых последние недели осени могут стать опасным периодом в разных сферах жизни. Лучше избегать излишней прямолинейности, а также быть внимательнее к своему здоровью.

Последние дни осени 2025 года могут стать опасным периодом для некоторых знаков Зодиака. Астролог Анжела Перл рассказала, кому в ближайшие недели стоит быть осторожнее и в чем именно.

Овен

Ваш внутренний огонь — источник вдохновения, но до конца осени он может вспыхнуть слишком ярко. Поспешные решения, особенно связанные с финансами или карьерой, способны привести к непредвиденным последствиям. Звёзды настоятельно советуют притормозить и внимательно проверять любую информацию, прежде чем действовать. Не поддавайтесь на чужие обещания и авантюры — за внешней привлекательностью может скрываться подвох. Постарайтесь держать эмоции под контролем и не реагировать мгновенно на провокации. Терпение и холодный расчёт станут вашими лучшими союзниками до начала зимы.

Лев

Осень приготовила вам не только уютные вечера, но и несколько эмоциональных бурь. Возможны недопонимания с близкими или старые обиды, которые неожиданно всплывут на поверхность. Не закрывайтесь в себе — разговоры и честность сейчас важнее, чем попытки спрятать чувства. Также звёзды предупреждают: не принимайте серьёзных решений под влиянием эмоций, особенно если дело касается отношений или перемен в жизни. В конце ноября всё станет яснее, но до этого момента лучше наблюдать, чем действовать. Если вы научитесь отпускать контроль и доверитесь времени, ситуация решится наилучшим образом.

Стрелец

До конца осени вам стоит особенно внимательно следить за своим состоянием. Есть риск перегрузиться делами, стараясь угодить всем и доказать, что вы справитесь с любыми задачами. Однако организм и психика могут сигнализировать, что пора притормозить. Не игнорируйте усталость, отказывайтесь от лишних обязанностей и уделяйте время отдыху — даже короткие паузы помогут сохранить баланс. В отношениях будьте мягче: чрезмерная требовательность может оттолкнуть тех, кто вам дорог. Звёзды советуют сосредоточиться на себе и своих ресурсах — это не эгоизм, а необходимость, чтобы встретить зиму в силе и с ясной головой.

