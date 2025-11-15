Счастливчики выходных: три знака Зодиака, которым повезет 15-16 ноября 2025 года

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые на этих выходных —15-16 ноября — испытают позитивные эмоции и получат массу приятных впечатлений от этого уикенда.

Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака повезет на этих выходных — 15-16 ноября 2025 года.

Близнецы

Звезды подскажут вам удачную возможность выйти из рутины: вы сможете неожиданно договориться о встрече, которая давно откладывалась. Атмосфера выходных подарит вам чувство легкости — будто кто-то откроет перед вами нужную дверь в нужный момент. Прислушайтесь к импульсу действовать: он выведет вас на маленький, но очень радостный поворот.

Стрелец

Удача будет проявляться в общении. Вас услышат именно так, как вы хотели, и даже сложный разговор пройдет мягко. Вы почувствуете, что наконец-то нашли правильный тон, и это позволит наладить контакт, который долго висел у вас в воздухе. Выходные подарят теплые реакции, поддержку и неожиданные проявления симпатии.

Водолей

Вы будете ловить удачные совпадения в бытовых делах и планах: нужные люди окажутся рядом, обстоятельства — удобными, а время — на вашей стороне. Любая активность пройдет легче, чем ожидалось. Эти выходные будут идеальными для того, чтобы закрыть мелкие задачи и освободить пространство для нового — без усилий и раздражения.

