Три знака Зодиака, которым стоит быть осторожнее на выходных 22-23 ноября 2025 года

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых эти выходные могут стать опасным периодом в разных сферах жизни. Лучше избегать перегрузки, а также быть внимательнее к своему эмоциональному состоянию.

Эти выходные могут стать опасным периодом для некоторых знаков Зодиака. Астролог Анжела Перл рассказала, кому 22-23 ноября стоит быть осторожнее и в чем именно.

Телец

В ближайшие выходные вам стоит немного сбавить обороты и внимательнее прислушаться к тому, что происходит вокруг. Возможны импульсивные решения, особенно связанные с покупками, желанием порадовать себя чем-то красивым или "давно хотевшим". Но позже вы можете почувствовать, что сделали выбор слишком быстро или под влиянием эмоций. Плюс будет ощущение легкой тяжести в теле, когда хочется полежать, а не выполнять накопившиеся дела — и это нормально, просто важно не ругать себя за такую паузу. Постарайтесь заранее ограничить спонтанные траты и не брать на себя больше, чем вам комфортно вынести.

Скорпион

Эти выходные могут обострить вашу потребность во всем навести порядок: в словах, планах, вещах, отношениях. Но именно чрезмерная попытка все структурировать может привести к усталости или к недопониманиям с близкими. Небольшая критичность, которую вы обычно виртуозно контролируете, может проявиться заметнее и создать напряжение в разговорах. Поэтому важно не стремиться быть идеальным собеседником, партнером или хозяйкой — достаточно просто быть рядом и дать себе чуть больше воздуха. Старайтесь деликатно распределять свои силы и не углубляться в мелочи, которые все равно не требуют срочности.

Рыбы

Для вас выходные могут оказаться эмоционально насыщенными, причем реакции могут быть сильнее, чем вы ожидаете. Маленькие недоразумения способны на время выбить из равновесия, а чужие просьбы — вызвать внутреннее чувство обязательства, даже если вы и не хотели никому ничем обязаться. Вы можете поймать себя на желании решить чужие проблемы, забывая о собственных потребностях, — именно здесь и стоит быть осторожнее. Небольшая рассеянность тоже вероятна: важно перепроверять детали, маршрут, договоренности, чтобы избежать путаницы. Дайте себе больше тишины, мягкости и личного пространства, чтобы выходные не стали эмоциональной гонкой.

