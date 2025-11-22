Три знаки Зодіаку, яким варто бути обережнішими на вихідних 22-23 листопада 2025 року

Астрологи назвали знаки Зодіаку, для яких ці вихідні можуть стати небезпечним періодом у різних сферах життя. Краще уникати перевантаження, а також бути уважнішими до свого емоційного стану.

Телець

Найближчими вихідними вам варто трохи зменшити оберти й уважніше прислухатися до того, що відбувається навколо. Можливі імпульсивні рішення, особливо пов'язані з покупками, бажанням потішити себе чимось гарним або тим, що "давно хотіли". Але пізніше ви можете відчути, що зробили вибір занадто швидко або під впливом емоцій. Плюс буде відчуття легкої тяжкості в тілі, коли хочеться полежати, а не виконувати справи, що накопичилися, — і це нормально, просто важливо не лаяти себе за таку паузу. Постарайтеся заздалегідь обмежити спонтанні витрати і не брати на себе більше, ніж вам комфортно винести.

Скорпіон

Ці вихідні можуть загострити вашу потребу в усьому навести лад: у словах, планах, речах, стосунках. Але саме надмірна спроба все структурувати може призвести до втоми або до непорозумінь із близькими. Невелика критичність, яку ви зазвичай віртуозно контролюєте, може проявитися помітніше і створити напругу в розмовах. Тому важливо не прагнути бути ідеальним співрозмовником, партнером чи господинею — достатньо просто бути поруч і дати собі трохи більше повітря. Намагайтеся делікатно розподіляти свої сили і не заглиблюватися в дрібниці, які все одно не потребують терміновості.

Риби

Для вас вихідні можуть виявитися емоційно насиченими, причому реакції можуть бути сильнішими, ніж ви очікуєте. Маленькі непорозуміння здатні на певний час вибити з рівноваги, а чужі прохання — викликати внутрішнє почуття зобов'язання, навіть якщо ви й не хотіли нікому нічим зобов'язатися. Ви можете спіймати себе на бажанні вирішити чужі проблеми, забуваючи про власні потреби, — саме тут і варто бути обережнішим. Невелика неуважність теж імовірна: важливо перевіряти деталі, маршрут, домовленості, щоб уникнути плутанини. Дайте собі більше тиші, м'якості та особистого простору, щоб вихідні не стали емоційною гонкою.

