Гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 ноября 2025 года

Астролог Анжела Перл рассказала, что 23 ноября 2025 года принесет каждому из знаков Зодиака.

Овен

Сегодня вы неожиданно вспомните о человеке, с которым давно не общались, и напишите ему короткое сообщение. Ответ придёт быстрее, чем вы ожидали, и слегка оживит день.

Телец

Сегодня вы выберете более простой вариант решения одной бытовой мелочи и удивитесь, сколько времени это сэкономит. К вечеру почувствуете удобный ритм дня.

Близнецы

Сегодня вы наткнётесь на деталь в интерьере или улице, которая подтолкнёт вас к маленькому плану на вечер. Он окажется лёгким и приятно завершит день.

Рак

Сегодня вы откроете одно старое напоминание и наконец выполните его. Итог окажется скромным, но даст чувство внутреннего спокойствия и порядка.

Лев

Сегодня вы неожиданно измените привычную покупку на альтернативу и поймёте, что она лучше подходит на этот день. Настроение от этого слегка поднимется.

Дева

Сегодня вы проверите то, что обычно делаете автоматически, и вовремя заметите мелкую неточность. Исправление займёт минуты, но ощутимо облегчит день.

Весы

Сегодня короткий бытовой вопрос решится быстрее, чем вы рассчитывали. Освободившееся время вы направите на приятную мелочь, которую давно откладывали.

Скорпион

Сегодня один разговор окажется короче и конструктивнее, чем вы думали. Это позволит вам спокойно закончить то, что вы хотели завершить до вечера.

Стрелец

Сегодня вы согласитесь на небольшую просьбу, хотя сначала сомневались. Окажется, что она не займёт много времени, а реакция человека приятно удивит.

Козерог

Сегодня вы сделаете шаг, который давно планировали, но все не доходили руки — пусть даже небольшой. Вечером почувствуете простую, земную удовлетворённость.

Водолей

Сегодня вы случайно увидите информацию, которая подскажет удобное решение рабочей или бытовой задачи. Сэкономите силы и закончите день спокойнее.

Рыбы

Сегодня вы услышите чей-то нейтральный комментарий и неожиданно поймёте, как применить его в своей ситуации. Это снимет лёгкое напряжение и поможет завершить дела.

