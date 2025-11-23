Любовный гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 24 по 30 ноября 2025 года

Неделя вдохновит вас действовать смелее — признание, поступок или просто честность окажут нужный эффект. Звёзды поддержат любые искренние инициативы.

Астролог Анжела Перл рассказала, что неделя с 24 по 30 ноября 2025 принесет каждому из знаков Зодиака в личной жизни.

Овен

Неделя поможет вам яснее почувствовать, что именно делает отношения тёплыми. Вы будете открываться аккуратнее, но глубже — и получитесь честный диалог, которого давно не хватало.

Телец

Вы будете ценить предсказуемость, и это даст партнёру ощущение опоры. В середине недели всплывёт тема, которую вы давно хотели обсудить — и звёзды поддержат мягкость в словах.

Близнецы

Вы будете внимательнее к нюансам, и это поможет избежать недосказанностей. Один спокойный разговор расставит многое по местам и снимет скрытое напряжение.

Відео дня

Рак

Вы будете стремиться к душевной тишине, и это позволит почувствовать партнёра тоньше. Нежность, которую вы проявите, вернётся вам вдвойне.

Лев

Неделя даст вам больше уверенности в своих желаниях. Если вы решитесь их озвучить, получите отклик, который раскроет отношения с новой стороны.

Дева

Неделя подскажет вам говорить чуть искреннее, чем обычно. Неожиданный жест внимания создаст атмосферу лёгкого обновления и сблизит вас с нужным человеком.

Весы

Вы будете глубже чувствовать мотивы партнёра и благодаря этому сможете избежать резких шагов. Неделя укрепит вашу интуицию и доверие.

Скорпион

Неделя направит вас на поиск гармонии: вы будете легче находить слова, которые разряжают атмосферу. Конец недели подарит тёплый момент, который захочется сохранить.

Стрелец

Неделя вдохновит вас действовать смелее — признание, поступок или просто честность окажут нужный эффект. Звёзды поддержат любые искренние инициативы.

Козерог

Вы будете открываться постепенно, но каждый шаг окажется важным. В середине недели появится чувство, что вас наконец услышали по-настоящему.

Водолей

Вы будете стремиться к эмоциональной близости, и вселенная даст возможность проявить заботу так, как вы давно хотели. В конце недели вас ждёт тихий, но глубокий момент взаимности.

Рыбы

Неделя подскажет вам экспериментировать в общении: поменять ритуал, добавить неожиданности, сделать отношение живее. Это создаст лёгкое чувство обновления.

Также Фокус писал три знака Зодиака, которым повезет в декабре 2025 года.