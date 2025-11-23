Любовний гороскоп для всіх знаків Зодіаку на тиждень з 24 по 30 листопада 2025 року
Астрологиня Анжела Перл розповіла, що тиждень із 24 до 30 листопада 2025 року принесе кожному зі знаків Зодіаку в особистому житті.
Овен
Тиждень допоможе вам ясніше відчути, що саме робить стосунки теплими. Ви будете відкриватися акуратніше, але глибше — і вийде чесний діалог, якого давно не вистачало.
Телець
Ви цінуватимете передбачуваність, і це дасть партнеру відчуття опори. У середині тижня спливе тема, яку ви давно хотіли обговорити — і зірки підтримають м'якість у словах.
Близнюки
Ви будете уважнішими до нюансів, і це допоможе уникнути недомовленостей. Одна спокійна розмова розставить багато чого по місцях і зніме приховану напругу.
Рак
Ви прагнутимете душевної тиші, і це дасть змогу відчути партнера тонше. Ніжність, яку ви проявите, повернеться вам подвійно.
Лев
Тиждень дасть вам більше впевненості у своїх бажаннях. Якщо ви зважитеся їх озвучити, отримаєте відгук, який розкриє стосунки з нового боку.
Діва
Тиждень підкаже вам говорити трохи щиріше, ніж зазвичай. Несподіваний жест уваги створить атмосферу легкого оновлення і зблизить вас із потрібною людиною.
Терези
Ви будете глибше відчувати мотиви партнера і завдяки цьому зможете уникнути різких кроків. Тиждень зміцнить вашу інтуїцію і довіру.
Скорпіон
Тиждень спрямує вас на пошук гармонії: ви будете легше знаходити слова, які розряджають атмосферу. Кінець тижня подарує теплий момент, який захочеться зберегти.
Стрілець
Тиждень надихне вас діяти сміливіше — зізнання, вчинок або просто чесність матимуть потрібний ефект. Зірки підтримають будь-які щирі ініціативи.
Козеріг
Ви будете відкриватися поступово, але кожен крок виявиться важливим. У середині тижня з'явиться відчуття, що вас нарешті почули по-справжньому.
Водолій
Ви прагнутимете емоційної близькості, і всесвіт дасть можливість проявити турботу так, як ви давно хотіли. Наприкінці тижня на вас чекає тихий, але глибокий момент взаємності.
Риби
Тиждень підкаже вам експериментувати у спілкуванні: поміняти ритуал, додати несподіванки, зробити стосунки жвавішими. Це створить легке відчуття оновлення.
