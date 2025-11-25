Романтическая пора: кому из знаков Зодиака повезет в любви зимой 2025-2026 года

Астрологи назвали три знака Зодиака, для которых предстоящая зима станет периодом перемен к лучшему в личной жизни. Они могут встретить особенного человека или укрепить связь со своим партнером.

Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака предстоящее время года принесет романтические знакомства или перемены в личной жизни.

Телец

Зимой Тельцы почувствуют сильный приток романтической энергии. Одинокие представители знака смогут встретить человека, который не просто привлечёт внимание, а вызовет искренний интерес и желание узнавать его глубже. Возможны судьбоносные знакомства на работе, в учебе или через друзей — важно быть открытыми к новым людям и ситуациям. В уже существующих отношениях появится больше гармонии и взаимопонимания: ваши слова будут слышать, а чувства — ценить. Это время идеально для совместных планов, уютных вечеров и укрепления доверия между партнёрами. Не бойтесь проявлять инициативу: неожиданный жест может стать поворотным моментом для вашей пары.

Весы

Для Весов зима станет периодом тепла и душевной близости. Партнёрские отношения выйдут на новый уровень доверия, понимания и поддержки. Это подходящее время для обсуждения важных тем, совместного планирования будущего и маленьких романтических сюрпризов, которые укрепят связь. Одинокие Весы будут особенно привлекательны для окружающих: харизма и спокойная уверенность в себе притянут внимание потенциальных партнёров. Судьбоносные знакомства, начавшиеся в это время, могут перерасти в серьёзные и долговременные отношения. Не бойтесь приглашать кого-то на свидание — зима благоволит проявлению инициативы.

Стрелец

Стрельцы зимой ощутят прилив энергии и вдохновения в любовной сфере. Одинокие смогут легко привлекать новых людей, а флирт и лёгкие романтические интриги принесут радость и приятные эмоции. Возможны новые знакомства в неожиданных местах — на курсах, в путешествиях или через друзей. В уже существующих отношениях появятся яркие эмоции и спонтанные романтические моменты: совместные прогулки, приключения и совместные маленькие открытия укрепят вашу связь. Зима подарит много радости, лёгкости и тепла в общении с партнёром.

