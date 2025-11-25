Романтична пора: кому зі знаків Зодіаку пощастить у коханні взимку 2025-2026 року

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, для яких майбутня зима стане періодом змін на краще в особистому житті. Вони можуть зустріти особливу людину або зміцнити зв'язок зі своїм партнером.

Астрологиня Марія Кузьменко розповіла, кому зі знаків Зодіаку майбутня пора року принесе романтичні знайомства або зміни в особистому житті.

Телець

Взимку Тельці відчують сильний приплив романтичної енергії. Самотні представники знака зможуть зустріти людину, яка не просто приверне увагу, а викличе щирий інтерес і бажання дізнаватися її глибше. Можливі доленосні знайомства на роботі, в навчанні або через друзів — важливо бути відкритими до нових людей і ситуацій. У вже наявних стосунках з'явиться більше гармонії та взаєморозуміння: ваші слова чутимуть, а почуття — цінуватимуть. Цей час ідеальний для спільних планів, затишних вечорів і зміцнення довіри між партнерами. Не бійтеся проявляти ініціативу: несподіваний жест може стати поворотним моментом для вашої пари.

Терези

Для Терезів зима стане періодом тепла і душевної близькості. Партнерські стосунки вийдуть на новий рівень довіри, розуміння і підтримки. Це вдалий час для обговорення важливих тем, спільного планування майбутнього і маленьких романтичних сюрпризів, які зміцнять зв'язок. Самотні Терези будуть особливо привабливими для оточення: харизма і спокійна впевненість у собі притягнуть увагу потенційних партнерів. Доленосні знайомства, що почалися в цей час, можуть перерости в серйозні й довготривалі стосунки. Не бійтеся запрошувати когось на побачення — зима сприяє прояву ініціативи.

Стрілець

Стрільці взимку відчують прилив енергії та натхнення в любовній сфері. Самотні зможуть легко залучати нових людей, а флірт і легкі романтичні інтриги принесуть радість і приємні емоції. Можливі нові знайомства в несподіваних місцях — на курсах, у подорожах або через друзів. У вже наявних стосунках з'являться яскраві емоції та спонтанні романтичні моменти: спільні прогулянки, пригоди та спільні маленькі відкриття зміцнять ваш зв'язок. Зима подарує багато радості, легкості й тепла в спілкуванні з партнером.

