Гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 ноября 2025 года

Сегодня вы получите короткий сигнал или совет, который слегка скорректирует ваш план. Благодаря этому день станет менее напряжённым и удобным.

Астролог Анжела Перл рассказала, что 26 ноября 2025 года принесет каждому из знаков Зодиака.

Овен

Сегодня вы заметите мелочь, которая давно ускользала из внимания, и она немного изменит ваш день. Вечером появится повод улыбнуться самому себе.

Телец

Сегодня вы решите позволить себе паузу и займётесь чем-то привычным, но с новыми ощущениями. Это подарит лёгкость и непринуждённое настроение.

Близнецы

Сегодня вы услышите короткую фразу от случайного человека, которая неожиданно задержится в мыслях. К вечеру вы поймёте её практическую пользу.

Рак

Сегодня вы вспомните старую мелочь и наведёте порядок вокруг неё. Это создаст чувство, что день становится чуть более упорядоченным и спокойным.

Лев

Сегодня вы попробуете слегка изменить привычный маршрут или порядок дел. Нововведение окажется приятным и принесёт маленькое чувство свежести.

Дева

Сегодня вы разберёте мелкую задачу, которую откладывали. В процессе вы заметите деталь, которая сделает день проще и позволит дышать свободнее.

Весы

Скорпион

Сегодня вы вовремя заметите, где можно сэкономить силы или время, и примените это на практике. День пройдёт легче и без лишней суеты.

Стрелец

Сегодня вы согласитесь на небольшую просьбу, которая сначала казалась неважной. В итоге это приятно разнообразит день и добавит лёгкую радость.

Козерог

Сегодня вы завершите задачу, которую откладывали, и почувствуете тихое удовлетворение. Вечером появится желание немного отдохнуть без спешки.

Водолей

Сегодня вы обратите внимание на деталь, которую обычно пропускаете. Благодаря этому день станет удобнее, а мелочь подарит тихую радость.

Рыбы

Сегодня вы услышите или увидите знак, который напомнит о важном деле. Вы сделаете шаг вовремя и избавитесь от ненужного стресса.

