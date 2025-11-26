Гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 ноября 2025 года
Сегодня вы получите короткий сигнал или совет, который слегка скорректирует ваш план. Благодаря этому день станет менее напряжённым и удобным.
Астролог Анжела Перл рассказала, что 26 ноября 2025 года принесет каждому из знаков Зодиака.
Овен
Сегодня вы заметите мелочь, которая давно ускользала из внимания, и она немного изменит ваш день. Вечером появится повод улыбнуться самому себе.
Телец
Сегодня вы решите позволить себе паузу и займётесь чем-то привычным, но с новыми ощущениями. Это подарит лёгкость и непринуждённое настроение.
Близнецы
Сегодня вы услышите короткую фразу от случайного человека, которая неожиданно задержится в мыслях. К вечеру вы поймёте её практическую пользу.
Рак
Сегодня вы вспомните старую мелочь и наведёте порядок вокруг неё. Это создаст чувство, что день становится чуть более упорядоченным и спокойным.
Лев
Сегодня вы попробуете слегка изменить привычный маршрут или порядок дел. Нововведение окажется приятным и принесёт маленькое чувство свежести.
Дева
Сегодня вы разберёте мелкую задачу, которую откладывали. В процессе вы заметите деталь, которая сделает день проще и позволит дышать свободнее.
Весы
Скорпион
Сегодня вы вовремя заметите, где можно сэкономить силы или время, и примените это на практике. День пройдёт легче и без лишней суеты.
Стрелец
Сегодня вы согласитесь на небольшую просьбу, которая сначала казалась неважной. В итоге это приятно разнообразит день и добавит лёгкую радость.
Козерог
Сегодня вы завершите задачу, которую откладывали, и почувствуете тихое удовлетворение. Вечером появится желание немного отдохнуть без спешки.
Водолей
Сегодня вы обратите внимание на деталь, которую обычно пропускаете. Благодаря этому день станет удобнее, а мелочь подарит тихую радость.
Рыбы
Сегодня вы услышите или увидите знак, который напомнит о важном деле. Вы сделаете шаг вовремя и избавитесь от ненужного стресса.
