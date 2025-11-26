Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 26 листопада 2025 року

Сьогодні ви отримаєте короткий сигнал або пораду, яка злегка скоригує ваш план. Завдяки цьому день стане менш напруженим і зручним.

Астрологиня Анжела Перл розповіла, що 26 листопада 2025 року принесе кожному зі знаків Зодіаку.

Овен

Сьогодні ви помітите дрібницю, яка давно вислизала з уваги, і вона трохи змінить ваш день. Увечері з'явиться привід посміхнутися самому собі.

Телець

Сьогодні ви вирішите дозволити собі паузу і займетеся чимось звичним, але з новими відчуттями. Це подарує легкість і невимушений настрій.

Близнюки

Сьогодні ви почуєте коротку фразу від випадкової людини, яка несподівано затримається в думках. До вечора ви зрозумієте її практичну користь.

Рак

Сьогодні ви згадаєте стару дрібницю і наведете порядок навколо неї. Це створить відчуття, що день стає трохи впорядкованішим і спокійнішим.

Лев

Сьогодні ви спробуєте злегка змінити звичний маршрут або порядок справ. Нововведення виявиться приємним і принесе маленьке відчуття свіжості.

Діва

Сьогодні ви розберете дрібне завдання, яке відкладали. У процесі ви помітите деталь, яка зробить день простішим і дасть змогу дихати вільніше.

Терези

Сьогодні ви отримаєте короткий сигнал або пораду, яка злегка скоригує ваш план. Завдяки цьому день стане менш напруженим і зручним.

Скорпіон

Сьогодні ви вчасно помітите, де можна заощадити сили або час, і застосуєте це на практиці. День пройде легше і без зайвої метушні.

Стрілець

Сьогодні ви погодитеся на невелике прохання, яке спочатку здавалося неважливим. У підсумку це приємно урізноманітнить день і додасть легкої радості.

Козеріг

Сьогодні ви завершите завдання, яке відкладали, і відчуєте тихе задоволення. Увечері з'явиться бажання трохи відпочити без поспіху.

Водолій

Сьогодні ви звернете увагу на деталь, яку зазвичай пропускаєте. Завдяки цьому день стане зручнішим, а дрібниця подарує тиху радість.

Риби

Сьогодні ви почуєте або побачите знак, який нагадає про важливу справу. Ви зробите крок вчасно і позбудетеся непотрібного стресу.

