Счастливчики выходных: три знака Зодиака, которым повезет 29-30 ноября 2025 года

Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака повезет на этих выходных — 29-30 ноября 2025 года.

Близнецы

Эти выходные подарят вам вспышку внутренней уверенности, которая станет настоящим магнитом для внимания. Вы будете производить впечатление человека, которому можно доверять и с которым хочется быть рядом. В любви возможны тёплые признания, инициатива с другой стороны или долгий разговор, после которого вы почувствуете, что между вами стало больше ясности и спокойствия. Если вы в отношениях, вас ждёт момент, который вернёт ощущение команды.

Рак

Для вас уикенд сложится мягко и гармонично — именно так, как вы любите. Звезды подкинут повод для маленького, но значимого романтического жеста: приглашение, прогулка, неожиданный комплимент. Вы будете чувствовать себя любимыми, замеченными, важными — и это создаст идеальный фон для сближения. Новые знакомства тоже вероятны, и одно из них может оказаться удивительно созвучным вашим ожиданиям от партнера.

Скорпион

Вы почувствуете редкое, но очень точное совпадение: желание — возможность — правильный момент. Это время, когда партнер откроется вам чуть глубже или когда симпатия, которую вы долго чувствовали, наконец перейдёт в действие. Вы заметите больше инициативы со стороны другого человека, а также честность и прямоту, которые так цените. На выходных возможен шаг, меняющий динамику отношений в лучшую сторону.

