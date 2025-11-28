Щасливчики вихідних: три знаки Зодіаку, яким пощастить 29-30 листопада 2025 року

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, які цими вихідними — 29-20 листопада — відчують позитивні емоції і отримають масу приємних вражень від цього вікенду.

Астрологиня Марія Кузьменко розповіла, кому зі знаків Зодіаку пощастить на цих вихідних — 29-30 листопада 2025 року.

Близнюки

Ці вихідні подарують вам спалах внутрішньої впевненості, яка стане справжнім магнітом для уваги. Ви справлятимете враження людини, якій можна довіряти і з якою хочеться бути поруч. У коханні можливі теплі зізнання, ініціатива з іншого боку або довга розмова, після якої ви відчуєте, що між вами стало більше ясності та спокою. Якщо ви у стосунках, на вас чекає момент, який поверне відчуття команди.

Рак

Для вас вікенд складеться м'яко і гармонійно — саме так, як ви любите. Зірки підкинуть привід для маленького, але значущого романтичного жесту: запрошення, прогулянка, несподіваний комплімент. Ви почуватиметеся коханими, поміченими, важливими — і це створить ідеальне тло для зближення. Нові знайомства теж імовірні, і одне з них може виявитися напрочуд співзвучним вашим очікуванням від партнера.

Скорпіон

Ви відчуєте рідкісний, але дуже точний збіг: бажання — можливість — правильний момент. Це час, коли партнер відкриється вам трохи глибше або коли симпатія, яку ви довго відчували, нарешті перейде в дію. Ви помітите більше ініціативи з боку іншої людини, а також чесність і прямоту, які так цінуєте. На вихідних можливий крок, що змінить динаміку стосунків на краще.

