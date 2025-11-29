Гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 ноября 2025 года

Сегодня вам захочется добавить что-то маленькое в привычный день — новую песню, вкус или маршрут. Это освежит мысли и подарит лёгкое ощущение новизны.

Астролог Анжела Перл рассказала, что 29 ноября 2025 года принесет каждому из знаков Зодиака.

Овен

Сегодня вы неожиданно поменяете мелкую привычку — и это создаст удобный ритм на весь день. К вечеру вы заметите, что настроение стало спокойнее и легче.

Телец

Сегодня вы вернётесь к мысли, которую откладывали, и найдёте для неё простое решение. Маленькая ясность придаст дню приятное ощущение стабильности.

Близнецы

Сегодня вы поймаете интересную деталь в разговоре или тексте. Она зацепит внимание и мягко направит вас на полезную идею ближе к вечеру.

Рак

Сегодня вы уделите время одному месту или вещи, которые давно хотели упорядочить. Небольшой порядок подарит лёгкость и ощущение контроля.

Лев

Сегодня вы примете маленькое бытовое решение, которое давно требовало внимания. Оно неожиданно улучшит вам настроение и даст ощущение свежего взгляда.

Дева

Сегодня вы найдёте удобный способ сэкономить время на рутинном деле. Результат окажется заметнее, чем ожидалось, и день пройдёт спокойнее.

Весы

Сегодня вы измените один пункт своего расписания и поймёте, что так даже удобнее. Это невольно выровняет настроение и уберёт лишнее напряжение.

Скорпион

Сегодня вы заметите тонкий сигнал в поведении человека и спокойно подстроитесь под ситуацию. Это позволит избежать лишних разговоров или суеты.

Стрелец

Козерог

Сегодня вы аккуратно завершите мелкое дело, которое тянулось дольше нужного. В конце дня появится ровное спокойствие и ощущение завершённости.

Водолей

Сегодня вы подметите забавную или странную мелочь вокруг. Она поднимет настроение и поможет отвлечься от того, что давно немного утомляло.

Рыбы

Сегодня вы вернётесь к теме, которую старались не трогать, и взгляните на неё мягче. Это снизит внутреннее напряжение и освободит немного пространства в голове.

