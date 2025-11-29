Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 29 листопада 2025 року

Сьогодні вам захочеться додати щось маленьке у звичний день — нову пісню, смак або маршрут. Це освіжить думки і подарує легке відчуття новизни.

Астрологиня Анжела Перл розповіла, що 29 листопада 2025 року принесе кожному зі знаків Зодіаку.

Овен

Сьогодні ви несподівано поміняєте дрібну звичку — і це створить зручний ритм на весь день. До вечора ви помітите, що настрій став спокійнішим і легшим.

Телець

Сьогодні ви повернетеся до думки, яку відкладали, і знайдете для неї просте рішення. Маленька ясність додасть дню приємного відчуття стабільності.

Близнюки

Сьогодні ви зловите цікаву деталь у розмові або тексті. Вона зачепить увагу і м'яко спрямує вас на корисну ідею ближче до вечора.

Рак

Сьогодні ви приділите час одному місцю або речі, які давно хотіли впорядкувати. Невеликий порядок подарує легкість і відчуття контролю.

Лев

Сьогодні ви приймете маленьке побутове рішення, яке давно потребувало уваги. Воно несподівано поліпшить вам настрій і дасть відчуття свіжого погляду.

Діва

Сьогодні ви знайдете зручний спосіб заощадити час на рутинній справі. Результат виявиться помітнішим, ніж очікувалося, і день пройде спокійніше.

Терези

Сьогодні ви зміните один пункт свого розкладу і зрозумієте, що так навіть зручніше. Це мимоволі вирівняє настрій і прибере зайву напругу.

Скорпіон

Сьогодні ви помітите тонкий сигнал у поведінці людини і спокійно підлаштуєтеся під ситуацію. Це дасть змогу уникнути зайвих розмов або метушні.

Стрілець

Козеріг

Сьогодні ви акуратно завершите дрібну справу, яка тягнулася довше, ніж потрібно. Наприкінці дня з'явиться рівний спокій і відчуття завершеності.

Водолій

Сьогодні ви помітите кумедну або дивну дрібницю навколо. Вона підніме настрій і допоможе відволіктися від того, що давно трохи стомлювало.

Риби

Сьогодні ви повернетеся до теми, яку намагалися не чіпати, і погляньте на неї м'якше. Це знизить внутрішнє напруження і звільнить трохи простору в голові.

