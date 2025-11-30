Любовный гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 1 по 7 декабря 2025 года

Неделя вдохновит вас на лёгкое обновление в отношениях — разговор, прогулка, маленький сюрприз. Это движение вернёт ощущение игры и живости.

Астролог Анжела Перл рассказала, что неделя с 1 по 7 декабря 2025 принесет каждому из знаков Зодиака в личной жизни.

Овен

Неделя поможет вам яснее понять собственные чувства. Вы будете говорить спокойнее и откровеннее, и это создаст пространство для доверия. Один жест со стороны партнёра особенно согреет.

Телец

Вы будете стремиться к спокойствию, и это укрепит близость. В середине недели появится возможность обсудить важную тему так, чтобы оба услышали друг друга без напряжения.

Близнецы

Рак

Вы будете чувствовать партнёра особенно тонко и сможете мягко сгладить старые недоразумения. Конец недели принесёт тёплый момент, который напомнит о глубине чувств.

Лев

Неделя даст вам больше внутренней смелости сказать то, что давно хотелось. Если вы проявите открытость, получите искренний отклик и поддержку.

Дева

Вы будете внимательнее к словам и настроению партнёра, чем обычно. Это поможет избежать обид и сделать отношения более устойчивыми.

Весы

Неделя создаст условия для гармоничного диалога. Вы сумеете найти баланс между своими желаниями и потребностями партнёра, и это даст неожиданный, но приятный результат.

Скорпион

Вы почувствуете, что готовы к более глубокому разговору. Если позволите себе быть честными, неделя укрепит взаимное доверие.

Стрелец

Неделя вдохновит вас на инициативу. Звёзды поддержат смелый шаг — признание, идея, откровенный вопрос. Всё, что сделано искренне, принесёт пользу.

Козерог

Вы будете открываться осторожно, но каждый шаг окажется точным. В середине недели появится момент настоящего взаимопонимания.

Водолей

Неделя подскажет вам внести в отношения немного неожиданности — и это освежит атмосферу. Партнёр тепло отреагирует на вашу изобретательность.

Рыбы

Вы будете настроены на близость и поддержку. Это даст партнёру чувство защищённости и создаст тихий, но очень глубокий момент единства ближе к выходным.

