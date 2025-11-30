Любовный гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 1 по 7 декабря 2025 года
Неделя вдохновит вас на лёгкое обновление в отношениях — разговор, прогулка, маленький сюрприз. Это движение вернёт ощущение игры и живости.
Астролог Анжела Перл рассказала, что неделя с 1 по 7 декабря 2025 принесет каждому из знаков Зодиака в личной жизни.
Овен
Неделя поможет вам яснее понять собственные чувства. Вы будете говорить спокойнее и откровеннее, и это создаст пространство для доверия. Один жест со стороны партнёра особенно согреет.
Телец
Вы будете стремиться к спокойствию, и это укрепит близость. В середине недели появится возможность обсудить важную тему так, чтобы оба услышали друг друга без напряжения.
Близнецы
Неделя вдохновит вас на лёгкое обновление в отношениях — разговор, прогулка, маленький сюрприз. Это движение вернёт ощущение игры и живости.
Рак
Вы будете чувствовать партнёра особенно тонко и сможете мягко сгладить старые недоразумения. Конец недели принесёт тёплый момент, который напомнит о глубине чувств.
Лев
Неделя даст вам больше внутренней смелости сказать то, что давно хотелось. Если вы проявите открытость, получите искренний отклик и поддержку.
Дева
Вы будете внимательнее к словам и настроению партнёра, чем обычно. Это поможет избежать обид и сделать отношения более устойчивыми.
Весы
Неделя создаст условия для гармоничного диалога. Вы сумеете найти баланс между своими желаниями и потребностями партнёра, и это даст неожиданный, но приятный результат.
Скорпион
Вы почувствуете, что готовы к более глубокому разговору. Если позволите себе быть честными, неделя укрепит взаимное доверие.
Стрелец
Неделя вдохновит вас на инициативу. Звёзды поддержат смелый шаг — признание, идея, откровенный вопрос. Всё, что сделано искренне, принесёт пользу.
Козерог
Вы будете открываться осторожно, но каждый шаг окажется точным. В середине недели появится момент настоящего взаимопонимания.
Водолей
Неделя подскажет вам внести в отношения немного неожиданности — и это освежит атмосферу. Партнёр тепло отреагирует на вашу изобретательность.
Рыбы
Вы будете настроены на близость и поддержку. Это даст партнёру чувство защищённости и создаст тихий, но очень глубокий момент единства ближе к выходным.
Также Фокус писал три знака Зодиака, которым повезет в декабре 2025 года.