Любовний гороскоп для всіх знаків Зодіаку на тиждень з 1 по 7 грудня 2025 року

Астрологиня Анжела Перл розповіла, що тиждень із 1 до 7 грудня 2025 року принесе кожному зі знаків Зодіаку в особистому житті.

Овен

Тиждень допоможе вам ясніше зрозуміти власні почуття. Ви будете говорити спокійніше і відвертіше, і це створить простір для довіри. Один жест з боку партнера особливо зігріє.

Телець

Ви будете прагнути до спокою, і це зміцнить близькість. У середині тижня з'явиться можливість обговорити важливу тему так, щоб обидва почули одне одного без напруги.

Близнюки

Тиждень надихне вас на легке оновлення у стосунках — розмова, прогулянка, маленький сюрприз. Цей рух поверне відчуття гри та жвавості.

Рак

Ви відчуватимете партнера особливо тонко і зможете м'яко згладити старі непорозуміння. Кінець тижня принесе теплий момент, який нагадає про глибину почуттів.

Лев

Тиждень дасть вам більше внутрішньої сміливості сказати те, що давно хотілося. Якщо ви виявите відкритість, отримаєте щирий відгук і підтримку.

Діва

Ви будете уважнішими до слів і настрою партнера, ніж зазвичай. Це допоможе уникнути образ і зробити стосунки більш стійкими.

Терези

Тиждень створить умови для гармонійного діалогу. Ви зумієте знайти баланс між своїми бажаннями і потребами партнера, і це дасть несподіваний, але приємний результат.

Скорпіон

Ви відчуєте, що готові до глибшої розмови. Якщо дозволите собі бути чесними, тиждень зміцнить взаємну довіру.

Стрілець

Тиждень надихне вас на ініціативу. Зірки підтримають сміливий крок — зізнання, ідея, відверте запитання. Усе, що зроблено щиро, принесе користь.

Козеріг

Ви будете відкриватися обережно, але кожен крок виявиться точним. У середині тижня з'явиться момент справжнього взаєморозуміння.

Водолій

Тиждень підкаже вам внести у стосунки трохи несподіванки — і це освіжить атмосферу. Партнер тепло відреагує на вашу винахідливість.

Риби

Ви будете налаштовані на близькість і підтримку. Це дасть партнеру відчуття захищеності та створить тихий, але дуже глибокий момент єдності ближче до вихідних.

