Китайский Новый год 2023. Когда начинается и как отмечать год Кролика

Китайский Новый год не имеет фиксированной даты, но каждый год отмечается несколько дней.

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Новый год 2023 не во всех странах отмечается в один день. И хотя официально считается, что год Черного Водяного Кролика уже наступил, это не совсем так, ведь Китайский новый год, откуда и пришли традиции посвящать годы каким-либо животным, наступит только в ночь с 21 на 22 февраля. И праздновать его китайцы по всему миру будут до 9 февраля.

В самой Поднебесной Новый год официально будут праздновать с 21 января по 27 января — эти дни будут выходными. А так как Новый год 2023 нужно встречать с семьей, то в эти дни в Китае будут пробки, множество учреждений и магазинов работать не будет, а на улицах будут проводится пышные празднества.

И примечательно, что по китайскому летоисчислению наступит не 2023, а 4720 год.

Дата праздника определяется по лунному календарю и каждый год отличается. Год в Китае начинается во второе новолуние после дня зимнего солнцестояния. Так, по киевскому времени Новый год в Китае наступит в 22.56 часов 21 января.

Китайский Новый год 2023. История праздника

Начало празднику было положено в незапамятные времена и связана с ним оригинальная легенда. Согласно ей, мифическое чудовище Нянь каждый год приходило в города, нападало на людей и пожирало всю еду.

Так что люди уходили в горы и оставляли для чудовища еду, надеясь, что оно не будет на них нападать. И однажды чудовище напугал громко плачущий ребенок в красной одежде. Так люди поняли, что чудовище боится красного цвета и громких звуков. Так что стали отпугивать его фейерверками и красными украшениями. Чаще всего бумажными фонариками.

[ + – ] Красные фонарики - обязательный атрибут каждого китайского нового года Фото: Getty Images

Китайцы считают свой Новый год началом весны. По их представлениям в эту дату пробуждается природа.

Традиции и обычаи Китайского Нового года

Пугать чудовище больше нужды нет, но традиция праздновать новый год пышно и шумно осталась. Так что отмечают праздник в Китае народными гуляниями, украшая дома и улицы красными фонариками, танцами, праздничными процессиями, фейерверками и возводя целые города из фонариков.

[ + – ] Улица, украшенная сотнями праздничных фонариков Фото: Getty Images

Красный цвет считается цветом, приносящим удачу, так что все одеваются в красное и дарят красные конверты с деньгами.

Спать в новогоднюю ночь не принято. Ее проводят за столом в компании родственников, причем готовится множество национальных блюд, запускают фейерверки и присоединяются к уличным шествиям. На следующий день китайцы делают подношения предкам и ходят в гости.

Покровитель года

Многих интересует, как символом 2023 года стал именно Черный Водяной Кролик и почему его наградили такими эпитетами. Разгадка проста: в китайском гороскопе присутствуют 12 животных и 5 стихий, поэтому полностью идентичные годы встречаются раз в 60 лет.

Кролик занимает четвертое место в 12-летнем цикле китайского гороскопа. По легенде, животные спешили на день рождения Будды, преодолевая любые препятствия. Когда перед ним оказалась широкая река, все они вошли в воду. Очередность их выхода на берег определила место каждого в зодиаке. Так Кролик занял свое место среди 12 животных.

[ + – ] Символ Китайского Нового года Фото: Getty Images

И его считают самым счастливым в восточном календаре. До того, как стать символом 2023 года Черный Водяной Кролик был символом 1963 года, а до этого – 1903 года.

Любимыми цветами этого Кролика являются черный и все оттенки голубого и синего.

А белого, темно-желтого и всех оттенков коричневого следует избегать.

Также принято считать, что покровителем нового 2023 года является также Кот. Например, во Вьетнаме 2023 год будет именно годом Кота. Почему так произошло, достоверно неизвестно, но часто животные в восточном гороскопе различаются по странам.

Приметы Китайского Нового года 2023

Спать, как уже было сказано, в китайский новый год не рекомендуется, но в самом Китае это еще и сложно, так как фейерверки запускают всю ночь. Считается, что если заснешь, то можно упустить счастье.

Также нельзя плакать, или расстраиваться, потому что правило "как встретишь новый год – так его и проведешь", в Китае соблюдается очень строго. Нужно веселиться и радоваться.

Все остальные правила довольно стандартны: нельзя заниматься домашними делами, особенно уборкой, чтобы не смыть удачу, нельзя брать деньги в долг, а подарков должно быть только четное количество, но только не четыре, это число в Китае, да и во многих восточных странах считается несчастливым.