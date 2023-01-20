Китайський Новий рік 2023. Коли починається та як відзначати рік Кролика

Китайський Новий рік не має фіксованої дати, його щороку відзначають кілька днів.

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Новий рік 2023 року не в усіх країнах відзначається в один день. І хоча офіційно вважається, що рік Чорного Водяного Кролика вже настав, це не зовсім так, адже Китайський новий рік, звідки й прийшли традиції присвячувати роки будь-якій тварині, настане лише в ніч із 21 на 22 лютого. І святкуватимуть його китайці по всьому світу до 9 лютого.

У самій Піднебесній Новий рік офіційно святкуватимуть із 21 січня по 27 січня — ці дні будуть вихідними. Оскільки Новий рік 2023 потрібно зустрічати із сім'єю, то в ці дні в Китаї будуть затори, безліч установ і магазинів не працюватимуть, а на вулицях будуть проводитися пишні свята.

І примітно, що за китайським літочисленням настане не 2023, а 4720 рік.

Дата свята визначається за місячним календарем і щороку відрізняється. Рік у Китаї починається в другий молодик після дня зимового сонцестояння. Отже, за київським часом Новий рік у Китаї настане о 22:56 21 січня.

Китайський Новий рік 2023. Історія свята

Початок свята був покладений у незапам'ятні часи та пов'язана з ним оригінальна легенда. Згідно з нею, міфічне чудовисько Нянь щороку приходило до міст, нападало на людей і пожирало всю їжу.

Так що люди йшли в гори та залишали для чудовиська їжу, сподіваючись, що воно не нападатиме на них. І одного разу чудовисько налякала дитина в червоному одязі, яка голосно плакала. Так люди зрозуміли, що чудовисько боїться червоного кольору та гучних звуків. Тож стали відлякувати його феєрверками та червоними прикрасами. Найчастіше паперовими ліхтариками.

[ + – ] Червоні ліхтарики — обов'язковий атрибут кожного китайського нового року Фото: Getty Images

Китайці вважають свій Новий рік початком весни. За їхніми уявленнями, в цю дату пробуджується природа.

Традиції та звичаї Китайського Нового року

Лякати чудовисько більше немає потреби, але традиція святкувати новий рік пишно та галасливо залишилася. Тож відзначають свято в Китаї народними гуляннями, прикрашаючи будинки та вулиці червоними ліхтариками, танцями, святковими процесіями, феєрверками та зводячи цілі міста з ліхтариків.

[ + – ] Вулиця, прикрашена сотнями святкових ліхтариків Фото: Getty Images

Червоний колір вважається кольором, що приносить удачу, тому всі одягаються в червоне й дарують червоні конверти з грошима.

Спати в новорічну ніч не заведено. Її проводять за столом у компанії родичів, до того ж готується безліч національних страв, запускають феєрверки та приєднуються до вуличних ходів. Наступного дня китайці роблять підношення предкам і ходять у гості.

Покровитель року

Багатьох цікавить, як символом 2023 став саме Чорний Водяний Кролик і чому його нагородили такими епітетами. Розгадка проста: у китайському гороскопі присутні 12 тварин і 5 стихій, тому повністю ідентичні роки зустрічаються раз на 60 років.

Кролик посідає четверте місце у 12-річному циклі китайського гороскопу. За легендою, тварини поспішали на день народження Будди, долаючи будь-які перешкоди. Коли перед ним виявилася широка річка, всі вони увійшли у воду. Черговість їхнього виходу на берег визначила місце кожного в зодіаку. Так Кролик зайняв своє місце серед 12 тварин.

[ + – ] Символ китайського нового року Фото: Getty Images

І його вважають найщасливішим у східному календарі. До того, як стати символом 2023 року, Чорний Водяний Кролик був символом 1963 року, а до цього — 1903 року.

Улюбленими кольорами цього Кролика є чорний і всі відтінки блакитного та синього.

А білого, темно-жовтого та всіх відтінків коричневого слід уникати.

Також прийнято вважати, що покровителем нового 2023 є також Кіт. Наприклад, у В'єтнамі 2023 буде саме роком Кота. Чому так сталося, достеменно невідомо, але часто тварини в східному гороскопі різняться залежно від країн.

Прикмети Китайського Нового року 2023

Спати, як уже було сказано, у китайський новий рік не рекомендується, але в Китаї це ще й складно, оскільки феєрверки запускають усю ніч. Вважається, що якщо заснеш, то можна згаяти щастя.

Також не можна плакати або засмучуватися, тому що правило "як зустрінеш новий рік — так його й проведеш" у Китаї дотримується дуже строго. Потрібно веселитися та радіти.

Усі інші правила досить стандартні: не можна займатися домашніми справами, особливо прибиранням, щоб не змити удачу, не можна брати гроші в борг, а подарунків має бути лише парна кількість, але не чотири — це число в Китаї, та й у багатьох східних країнах вважається нещасливим.