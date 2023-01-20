Китайський Новий рік 2023. Коли починається та як відзначати рік Кролика
Китайський Новий рік не має фіксованої дати, його щороку відзначають кілька днів.
Новий рік 2023 року не в усіх країнах відзначається в один день. І хоча офіційно вважається, що рік Чорного Водяного Кролика вже настав, це не зовсім так, адже Китайський новий рік, звідки й прийшли традиції присвячувати роки будь-якій тварині, настане лише в ніч із 21 на 22 лютого. І святкуватимуть його китайці по всьому світу до 9 лютого.
У самій Піднебесній Новий рік офіційно святкуватимуть із 21 січня по 27 січня — ці дні будуть вихідними. Оскільки Новий рік 2023 потрібно зустрічати із сім'єю, то в ці дні в Китаї будуть затори, безліч установ і магазинів не працюватимуть, а на вулицях будуть проводитися пишні свята.
І примітно, що за китайським літочисленням настане не 2023, а 4720 рік.
Дата свята визначається за місячним календарем і щороку відрізняється. Рік у Китаї починається в другий молодик після дня зимового сонцестояння. Отже, за київським часом Новий рік у Китаї настане о 22:56 21 січня.
Китайський Новий рік 2023. Історія свята
Початок свята був покладений у незапам'ятні часи та пов'язана з ним оригінальна легенда. Згідно з нею, міфічне чудовисько Нянь щороку приходило до міст, нападало на людей і пожирало всю їжу.
Так що люди йшли в гори та залишали для чудовиська їжу, сподіваючись, що воно не нападатиме на них. І одного разу чудовисько налякала дитина в червоному одязі, яка голосно плакала. Так люди зрозуміли, що чудовисько боїться червоного кольору та гучних звуків. Тож стали відлякувати його феєрверками та червоними прикрасами. Найчастіше паперовими ліхтариками.
Китайці вважають свій Новий рік початком весни. За їхніми уявленнями, в цю дату пробуджується природа.
Традиції та звичаї Китайського Нового року
Лякати чудовисько більше немає потреби, але традиція святкувати новий рік пишно та галасливо залишилася. Тож відзначають свято в Китаї народними гуляннями, прикрашаючи будинки та вулиці червоними ліхтариками, танцями, святковими процесіями, феєрверками та зводячи цілі міста з ліхтариків.
Червоний колір вважається кольором, що приносить удачу, тому всі одягаються в червоне й дарують червоні конверти з грошима.
Спати в новорічну ніч не заведено. Її проводять за столом у компанії родичів, до того ж готується безліч національних страв, запускають феєрверки та приєднуються до вуличних ходів. Наступного дня китайці роблять підношення предкам і ходять у гості.
Покровитель року
Багатьох цікавить, як символом 2023 став саме Чорний Водяний Кролик і чому його нагородили такими епітетами. Розгадка проста: у китайському гороскопі присутні 12 тварин і 5 стихій, тому повністю ідентичні роки зустрічаються раз на 60 років.
Кролик посідає четверте місце у 12-річному циклі китайського гороскопу. За легендою, тварини поспішали на день народження Будди, долаючи будь-які перешкоди. Коли перед ним виявилася широка річка, всі вони увійшли у воду. Черговість їхнього виходу на берег визначила місце кожного в зодіаку. Так Кролик зайняв своє місце серед 12 тварин.
І його вважають найщасливішим у східному календарі. До того, як стати символом 2023 року, Чорний Водяний Кролик був символом 1963 року, а до цього — 1903 року.
Улюбленими кольорами цього Кролика є чорний і всі відтінки блакитного та синього.
А білого, темно-жовтого та всіх відтінків коричневого слід уникати.
Також прийнято вважати, що покровителем нового 2023 є також Кіт. Наприклад, у В'єтнамі 2023 буде саме роком Кота. Чому так сталося, достеменно невідомо, але часто тварини в східному гороскопі різняться залежно від країн.
Прикмети Китайського Нового року 2023
Спати, як уже було сказано, у китайський новий рік не рекомендується, але в Китаї це ще й складно, оскільки феєрверки запускають усю ніч. Вважається, що якщо заснеш, то можна згаяти щастя.
Також не можна плакати або засмучуватися, тому що правило "як зустрінеш новий рік — так його й проведеш" у Китаї дотримується дуже строго. Потрібно веселитися та радіти.
Усі інші правила досить стандартні: не можна займатися домашніми справами, особливо прибиранням, щоб не змити удачу, не можна брати гроші в борг, а подарунків має бути лише парна кількість, але не чотири — це число в Китаї, та й у багатьох східних країнах вважається нещасливим.