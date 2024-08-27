Бывший королевский шеф-повар назвал любимый перекус королевы Елизаветы ІІ (фото)

По словам Даррена Макгрейди, покойная королева еще с детства любила очень простые сэндвичи. Джем для них варили в замке Балморал.

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У покойной королевы Великобритании Елизаветы ІІ был доступ к лучшим блюдам, приготовленных для нее командой частных поваров. Бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрейди, который проработал на королевскую семью в течение 15 лет, назвал ее любимые перекусы, пишет Мirror.

Не секрет, что Ее Величество между 15:30 и 17:00 любила пить послеобеденный чай, в дополнение к которому подавались соленые и сладкие угощения, включая булочки и шоколадный бисквитный торт. В качестве перекуса ей часто приносили простой сэндвич, который она любила есть с детства.

Шеф-повар Макгрейди рассказал, что одним из любимых дневных угощений королевы были сэндвичи (их часто в Англии называют пенни) с джемом. "Королеве в детской подавали пенни с джемом, когда она была маленькой, и с тех пор она ела их за чаем. Просто, просто хлеб и джем с небольшим количеством масла — обычно клубничный джем. Мы варили джем в замке Балморал из великолепной шотландской клубники из садов", — поделился воспоминаниями Даррен.

Последнее фото королевы Елизаветы, сделанное в замке Балморал Фото: Getty Images

Другим любимым блюдом для королевы на полдник был сэндвич с огурцом. Но, по словам шеф-повара, это было не простое дело. Он очищал мякоть огурца картофелечисткой, вплоть до водянистых семян. Вместо масла он щедро смазывал хлеб сливочным сыром и ноткой свежей мяты, а затем добавлял огуречные ленточки. Кроме этого, покойная монархиня следовала традиционному корнуольской традиции и часто ела свои булочки, сначала намазывая джем, а затем добавляя ложку сливок.

"Она всегда пила послеобеденный чай, где бы она ни была в мире. Мы прилетели в Австралию и были на королевской яхте. Было пять часов утра, но для королевы это было пять часов дня, поэтому моей первой работой было приготовление булочек", — рассказал Макгрейди.

Напомним, 28 апреля Фокус писал о том, почему королева Елизавета ІІ держала любимые блюда в секрете. Ее Величеству, опасаясь отравлений, никогда не подавали моллюсков и блюда с чесноком. Но известно, что покойная королева очень любила шоколадный торт.