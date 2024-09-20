В джинсовом платье и на каблуках: королева Летиция посетила церемонию Retina Eco Awards (фото)

Жена короля Филиппа редко носит одежду из денима. В Мадриде на звездном мероприятии монаршая персона в очередной раз продемонстрировала свой безупречный стиль.

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Королева Испании Летиция в четверг, 19 сентября, посетила церемонию вручения премии Retina Eco Awards в Национальном центре искусств королевы Софии в Мадриде, сообщает Hello.

Жена короля Филиппа выглядела великолепно в новом платье А-силуэта от Carolina Herrera, сшитом из темного денима. Платье с круглым вырезом и характерными для изделий из джинсовой ткани швами выгодно подчеркнуло тонкую талию Летиции. Свой образ она дополнила парой малиновых туфель на невысоких каблуках от Magrit и красным кожаным клатчем Malva от Menbur. Из украшений королева испании выбрала золотые серьги-кольца в стиле "Atenea" от Nydia Jewellery и лаконичное кольцо. Как всегда, ее макияж выглядел безупречно: мерцающие тени для век и глянцевая помада телесного цвета. Летиция уложила волосы в гладкую прическу с пробором набок.

Королева Летиция Фото: Getty Images

Жена короля Филиппа редко носит деним. Фактически, королева надевала джинсовое платье только на несколько королевских мероприятий. Последний раз она выбирала наряд из джинсовой ткани в 2021 году во время мероприятия, посвященного 50-й годовщине создания факультета информационных наук UCM.

Ранее, 24 апреля Фокус писал, почему королева Летиция отказалась от обуви на высоких каблуках. У королевы Летиции диагностировали заболевание ног. Она не отказалась полностью от каблуков, но все чаще ее видят в обуви на низком ходу.