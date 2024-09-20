У джинсовій сукні та на підборах: королева Летиція відвідала церемонію Retina Eco Awards (фото)

Дружина короля Філіпа рідко носить одяг із деніму. У Мадриді на зірковому заході монарша персона вкотре продемонструвала свій бездоганний стиль.

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Королева Іспанії Летиція в четвер, 19 вересня, відвідала церемонію вручення премії Retina Eco Awards у Національному центрі мистецтв королеви Софії в Мадриді, повідомляє Hello.

Дружина короля Філіпа мала чудовий вигляд у новій сукні А-силуету від Carolina Herrera, зшитій з темного деніму. Сукня з круглим вирізом і характерними для виробів з джинсової тканини швами вигідно підкреслила тонку талію Летиції. Свій образ вона доповнила парою малинових туфель на невисоких підборах від Magrit і червоним шкіряним клатчем Malva від Menbur. З прикрас королева Іспанії вибрала золоті сережки-кільця в стилі "Atenea" від Nydia Jewellery і лаконічну каблучку. Як завжди, її макіяж мав бездоганний вигляд: мерехтливі тіні для повік і глянцева помада тілесного кольору. Летиція уклала волосся в гладку зачіску з проділом набік.

Королева Летиція Фото: Getty Images

Дружина короля Філіпа рідко носить денім. Фактично, королева одягала джинсову сукню лише на кілька королівських заходів. Востаннє вона обирала вбрання з джинсової тканини 2021 року під час заходу, присвяченого 50-й річниці створення факультету інформаційних наук UCM.

Раніше, 24 квітня Фокус писав, чому королева Летиція відмовилася від взуття на високих підборах. У королеви Летиції діагностували захворювання ніг. Вона не відмовилася повністю від підборів, але все частіше її бачать у взутті на низькому ходу.