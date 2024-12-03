Племянницы принцессы Дианы в шикарных платьях и бриллиантах посетили звездное мероприятие (фото)

Дочери графа Чарльза Спенсера Амелия и Элиза покорили присутствующих своей красотой и безупречным вкусом.

Племянницы принцессы Дианы, леди Амелия Спенсер и леди Элиза Спенсер, элегантно скоординировали свои наряды на церемонии вручения премии British Fashion Awards 2024, которая состоялась в понедельник, 2 декабря, в Королевском Альберт-Холле в Лондоне, пишет Рeople.

32-летние близнецы, дочери брата Дианы Чарльза, 9-го графа Спенсера, дополняли друг друга в элегантных черных платьях на звездном мероприятии.

Хотя обе были одеты в черные платья-футляры с открытыми плечами, они выбрали разные вырезы и аксессуары. Амелия надела шикарное платье с V-образным вырезом, открытыми плечами и спущенными широкими бретельками. Она завершила свой образ броским бриллиантовым чокером, соответствующим бриллиантовым браслетом, серьгами-подвесками и тремя кольцами с крупными камнями.

Амелия и Элиза Спенсер Фото: Getty Images

Элиза была одета в бархатное платье с прямым вырезом и с опущенными на плечи рукавами-фонариками. Ее бриллиантовые аксессуары включали в себя замысловатое колье с, которое она сочетала с идентичным браслетом, бриллиантовым кольцом и шикарными серьгами.

Обе сестры пришли с похожими прическами: они уложили свои светлые волосы в изящные гладкие пучки. Амелия и Элиза также нанесли сияющий макияж, используя палитру коричневых теней для век и коричневато-нюдовый блеск для губ.

Амелия Спенсер и Элиза Спенсер Фото: Getty Images

Молодые женщины выросли за пределами Великобритании — в 1995 году, когда им было по 3 года, их семья переехала в Южную Африку. В 1997 году, всего через несколько месяцев после трагической смерти принцессы Дианы в возрасте 36 лет, их родители развелись. По словам Элизы, свою тетю они помнят с детства, ведь принцесса Диана была "невероятно теплой, материнской и любящей". Она была для них "просто тетей, которая всегда старалась поддерживать связь".

Ранее Фокус писал о том, что племянницы принцессы Дианы вышли в свет в парных образах и потрясающих аметистовых украшениях.