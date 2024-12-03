Племінниці принцеси Діани в шикарних сукнях і діамантах відвідали зірковий захід (фото)

Дочки графа Чарльза Спенсера Амелія та Еліза підкорили присутніх своєю красою і бездоганним смаком.

Племінниці принцеси Діани, леді Амелія Спенсер і леді Еліза Спенсер, елегантно скоординували своє вбрання на церемонії вручення премії British Fashion Awards 2024, що відбулася в понеділок, 2 грудня, у Королівському Альберт-холі в Лондоні, пише Peoplе.

32-річні близнюки, дочки брата Діани Чарльза, 9-го графа Спенсера, доповнювали одна одну в елегантних чорних сукнях на зірковому заході.

Хоча обидві були одягнені в чорні сукні-футляри з відкритими плечима, вони вибрали різні вирізи та аксесуари. Амелія одягла шикарну сукню з V-подібним вирізом, відкритими плечима і спущеними широкими бретельками. Вона завершила свій образ помітним діамантовим чокером, відповідним діамантовим браслетом, сережками-підвісками і трьома каблучками з великими каменями.

Амелія та Еліза Спенсер Фото: Getty Images

Еліза була одягнена в оксамитову сукню з прямим вирізом і з опущеними на плечі рукавами-ліхтариками. Її діамантові аксесуари містили хитромудре кольє, яке вона поєднувала з ідентичним браслетом, діамантовою каблучкою і шикарними сережками.

Обидві сестри прийшли зі схожими зачісками: вони уклали своє світле волосся у витончені гладкі пучки. Амелія та Еліза також нанесли сяючий макіяж, використовуючи палітру коричневих тіней для повік і коричнево-нюдовий блиск для губ.

Амелія Спенсер та Еліза Спенсер Фото: Getty Images

Молоді жінки виросли за межами Великої Британії — 1995 року, коли їм було по 3 роки, їхня сім'я переїхала до Південної Африки. У 1997 році, всього через кілька місяців після трагічної смерті принцеси Діани у віці 36 років, їхні батьки розлучилися. За словами Елізи, свою тітку вони пам'ятають з дитинства, адже принцеса Діана була "неймовірно теплою, материнською і люблячою". Вона була для них "просто тіткою, яка завжди намагалася підтримувати зв'язок".

Раніше Фокус писав про те, що племінниці принцеси Діани вийшли у світ у парних образах і разючих аметистових прикрасах.