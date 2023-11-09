Племінниці принцеси Діани побачили світ у парних образах і приголомшливих аметистових прикрасах

Еліза та Амелія Спенсер відвідали іподром Флемінгтона та продемонстрували свій елегантний стиль, а також любов до парних образів.

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Еліза та Амелія Спенсер, знамениті моделі та племінниці покійної принцеси Діани. Сестри одягли свої найкращі коштовності, щоб відсвяткувати День Кеннеді-Оукса 2023 на іподромі Флеммінгтон у передмісті Мельбурна, Австралія. Про це пише Daily Mail.

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Цього року учасникам перегонів було запропоновано носити одяг фіолетового відтінку, щоб підвищити обізнаність щодо заклику допомогти хворим дітям.

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Сестри-близнюки Еліза і Амелія Спенсер, затьмарили всіх, прибувши в The Birdcage в білих вбраннях і екстравагантних аметистових намистох і головних уборах.

Еліза та Амелія Спенсер Фото: Getty Images

Амелія була сліпучою в брючному костюмі з пишними рукавами, срібних туфлях з гострим носком і доповнила сумку-клатч.

Еліза була одягнена у білий комбінезон з асиметричним ліфом.

Сестри знову почали виходити разом, після того, як Амелія Спенсер вийшла заміж у Кейптауні за свого обранця – бізнесмена Грега Маллета.

Пара влаштувала розкішну церемонію у ПАР. На нареченій була розкішна сукня, пошита на замовлення, від Atelier Versace. На весіллі була їхня сестра Кітті Спенсер, до вівтаря Амелію вів її брат.

А ось їхнього батька, брата принцеси Діани, на урочистості не було. Журналістів досі цікавить, чому, але сестри не назвали причину.

10 липня племінниці покійної принцеси Діани відсвяткували своє 31-річчя.

Урочистість вони влаштували на півдні Франції, в розкішному готелі п'ятизірки Hôtel Cap-Estel, розташованому в 10 хвилинах їзди від Монако.