Опубліковано перші фото та відео з весілля племінниці принцеси Діани леді Амелії Спенсер

Улюблений модний дім покійної принцеси Діани Versace створив для її племінниці неймовірної краси весільну сукню.

Related video

Минулого тижня племінниця принцеси Діани, леді Амелія Спенсер, вийшла заміж за Грега Малетта, і видання Hello опублікувало ексклюзивні кадри урочистостей, які відбулися 21 березня на вершині гори у виноробних землях Західнокапської провінції Південної Африки.

На нареченій була розкішна сукня, пошита замовлення, від Atelier Versace. На її створення пішло 2,5 місяці, а як матеріал використовувалося виготовлене на замовлення шовкове мереживо реброді. Його доповнював шлейф довжиною 2,5 метра, кристали Сваровські, вишитий вручну виріз та структуровані плечі із хитромудрими квітковими візерунками.

Образ завершували елегантна п'ятиметрова фата із тонкої шовкової тюлі та туфлі Jimmy Choo.

"Я найщасливіша дівчина у світі. Чесно кажучи, це найкрасивіша сукня, яку я коли-небудь бачила. Це був найщасливіший досвід роботи з Versace. Кожен член їхньої команди був схожий на ангела", — зізналася Амелія. Варто зазначити, що її покійна тітка Діана була дуже великою шанувальницею цього бренду.

"Я думаю, вона була б дуже горда, побачивши мене в день мого весілля. Я знаю, що сім'я Версаче теж дуже любить Діану, так що це особливий зв'язок, що у нас є", — додала леді Спенсер, якій на момент смерті принцеси Вельської в 1997 році було лише п'ять років.

На весіллі були присутні сестра-близнючка нареченої леді Еліза, яка виглядала чудово у виготовленій на замовлення блідо-рожевій шовковій атласній сукні Versace, старша сестра і подружка нареченої леді Кітті Спенсер, а до вівтаря Амелію вів її брат Семюель, оскільки батька, Чарльза Спенсера, не було.

"Семюель такий особливий для нас із Грегом, так що це мало сенс", — не сумує з цього приводу Амелія.

Грег та Амелія знайомі 14 років. За словами чоловіка, він завжди мріяв бачити леді Спенсер своєю дружиною, і тепер ця мрія стала реальністю.

Раніше Фокус писав, що Амелія та Грег влаштували шикарну передвесільну вечірку.