Опубликованы первые фото и видео со свадьбы племянницы принцессы Дианы леди Амелии Спенсер

Любимый модный дом покойной принцессы Дианы Versace создал для ее племянницы невероятной красоты свадебное платье.

Related video

На прошлой неделе племянница принцессы Дианы, леди Амелия Спенсер, связала себя узами брака с Грегом Малеттом, и издание Hello опубликовало эксклюзивные кадры торжества, которое прошло 21 марта на вершине горы в винодельческих землях Западно-Капской провинции Южной Африки, в поместье Куойн-Рок.

На невесте было роскошное платье, сшитое на заказ, от Atelier Versace. На его создание ушло 2,5 месяца, а в качестве материала использовалось изготовленное на заказ шелковое кружево реброде. Его дополнял шлейф длиной 2,5 метра, кристаллы Сваровски, вышитый вручную вырез и структурированные плечи с замысловатыми цветочными узорами.

Образ завершали элегантная пятиметровая фата из тонкого шелкового тюля и туфли Jimmy Choo.

"Я самая счастливая девушка в мире. Честно говоря, это самое красивое платье, которое я когда-либо видела. Это был самый счастливый опыт работы с Versace. Каждый член их команды был похож на ангела", – призналась Амелия. Стоит отметить, что ее покойная тетя Диана была очень большой поклонницей этого бренда.

"Я думаю, она была бы очень горда, увидев меня в день моей свадьбы. Я знаю, что семья Версаче тоже очень любит Диану, так что это особая связь что у нас есть", – добавила леди Спенсер, которой на момент смерти принцессы Уэльской в 1997 году было всего пять лет.

На свадьбе присутствовали сестра-близнец невесты леди Элиза, которая выглядела превосходно в изготовленном на заказ бледно-розовом шелковом атласном платье Versace, старшая сестра и подружка невесты леди Китти Спенсер, а к алтарю Амелию вел ее брат Сэмюель, поскольку отца, Чарльза Спенсера, не было.

"Сэмюель такой особенный для нас с Грегом, так что это имело смысл", — не унывает по этому поводу Амелия.

Грег и Амелия знакомы 14 лет. По словам мужчины, он всегда мечтал видеть леди Спенсер своей женой, и теперь эта мечта стала реальностью.

Ранее Фокус писал, что Амелия и Грег устроили шикарную предсвадебную вечеринку.