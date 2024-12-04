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Стиль жизни

Принцесса Евгения показала подросших сыновей (фото, видео)

Принцесса Евгения, дети принцессы Евгении, сара фергюсон, королевская семья, Эрнест, Огюстен, джек бруксбэнк
Фото: Instagram/Princess Eugenie | Принцесса Евгения с сыном

Семья Йоркских прогулялась по предновогоднему Виндзору. К ним присоединилась Сара Фергюсон.

Принцесса Евгения показала редкие кадры с двумя сыновьями. Семейные снимки внучка покойной королевы Елизаветы ІІ опубликовала в Instagram.

Монаршая персона с сыновьями Огюстеном и Эрнестом отправилась на предпраздничную прогулку. К малышам присоединилась бабушка Сара Фергюсон. Бывшая жена принца Эндрю несла годовалого Эрнеста на руках, а трехлетний Огюстен держал маму за руку и что-то ей показывал. Впоследствии вся семья держалась за руки, рассматривая праздничные иллюминации города в канун Рождества в Виндзоре.

"Начало рождественского отсчета этого года стало еще более волшебным во время проведения времени с бабушкой и мамой на @windsorilluminated. Я бы хотела услышать, какими праздничными вещами вы занимаетесь", — написала принцесса Евгения.

Принцесса Евгения с мамой и сыновьями

Отметим, что внучка королевы Елизаветы II и ее муж, бизнесмен Джек Бруксбэнк, поженились осенью 2018 года. В 2021 у пары родился сын Огюстен, которого родные обычно называют Оги. А в мае 2023 года на свет появился Эрнест (Эрни).

Принцесса Евгения и ее избранник в октябре 2024 года отпраздновали шестую годовщину свадьбы, однако пара вместе уже около 14 лет и познакомилась на лыжном отдыхе в Вербье, Швейцария.

Напомним, принцесса Евгения показала шрам на спине и рассказала об операции.

Также Фокус писал о первом дне рождения Эрнеста.