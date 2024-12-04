Принцеса Євгенія показала підрослих синів (фото, відео)

Родина Йоркських прогулялася передноворічним Віндзором. До них приєдналася Сара Фергюсон.

Принцеса Євгенія показала рідкісні кадри з двома синами. Сімейні знімки онука покійної королеви Єлизавети ІІ опублікувала в Instagram.

Монарша персона із синами Огюстеном та Ернестом вирушила на передсвяткову прогулянку. До малюків приєдналася бабуся Сара Фергюсон. Колишня дружина принца Ендрю несла однорічного Ернеста на руках, а трирічний Огюстен тримав маму за руку та щось їй показував. Згодом уся родина трималася за руки, розглядаючи святкові ілюмінації міста напередодні Різдва у Віндзорі.

"Початок різдвяного відліку цього року став ще чарівнішим під час проведення часу з бабусею та мамою на @windsorilluminated. Я б хотіла почути, якими святковими речами ви займаєтесь", — написала принцеса Євгенія.

Принцеса Євгенія з мамою та синами

Зазначимо, що онука королеви Єлизавети ІІ та її чоловік, бізнесмен Джек Бруксбенк, одружилися восени 2018 року. У 2021 в пари народився син Август, якого рідні зазвичай називають Огі. А у травні 2023 на світ зʼявився Ернест (Ерні).

Принцеса Євгенія та її обранець у жовтні 2024 відсвяткували шосту річницю весілля, проте пара разом уже близько 14 років і познайомилася на лижному відпочинку у Верб'є, Швейцарія.

Нагадаємо, принцеса Євгенія показала шрам на спині та розповіла про операцію.

Також Фокус писав про перший день народження Ернеста.