Греческий принц-плейбой собрался женится после скандального развода

Принц Николай, который также является крестным отцом принца Уильяма, нашел себе новую подружку.

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Греческий принц Николаос (Николай) скандально развелся со своей женой Татьяной Блатник, с которой прожил 14 лет, в прошлом году. И теперь 55-летний крестный британского принца Уильяма готов снова связать себя узами брака. Об этом пишет Daily Mail.

Королевская особа, чьим отцом был Константин II Греческий — последний король Греции после упразднения монархии в 1973 году "планирует связать себя узами брака на очень частной церемонии".

Избранницей "принца-плейбоя" стала подруга семьи Хриси, дочь судовладельца Йоргоса Вардиногианниса и Агапи Полити. Они вместе уже посетили несколько семейных мероприятий, включая поминальную службу в честь покойного короля Константина и принцессы Феодоры, а также свадьбу Мэтью Кумара.

Принц Николаос и его новая избранница Фото: Скриншот

Однако на свадьбе сестры принца Николая их не было видно вместе, поскольку они предпочли не привлекать к себе внимания.

Хриси, которая, как сообщается, долгое время была близкой подругой греческой королевской семьи , рассталась со своим мужем Константиносом Маркулакисом, режиссером, в декабре 2023 года.

Тем временем в апреле прошлого года принц Николай объявил о своем расставании с принцессой Татьяной, которая позже рассказала, как у нее был "трудный год". В 2024 году также без вести пропал ее сводный брат Аттилио Бриллембург. Аттилио-младший, финансист, проживавший в Нью-Йорке и, по слухам, встречавшийся с внучкой Чарли Чаплина Кирой Чаплин, считается пропавшим без вести с мая 2024 года.

Николай, которого когда-то называли "принцем Playboy" после вечеринок с такими звездами, как Элль Макферсон и Джемима Хан, по данным светского журнала Tatler, пригласит на свой большой день только близких друзей и семью. Но о дате еще не сообщалось.

Свадьба принца Греции в 2010 году Фото: Getty Images

Принц Николай женился на принцессе Татьяне, уроженке Венесуэлы, в августе 2010 года. Она происходит из известной в Голливуде семьи. Ее отец, словенский эмигрант Ладислав Владимир Блатник, был помолвлен со знаменитой актрисой Натали Вуд. После ее исчезновения он женился на Мари Бланш Бирлен, которая является потомком курфюста Гессена Вильгельма II Гессен-Кассельского.

Казалось, что у пары все хорошо, и они продолжали вместе посещать мероприятия вплоть до февраля 2024 года.

Пара была сфотографирована вместе в феврале — всего за два месяца до объявления о разрыве — на благодарственной службе по отцу Николая в Виндзоре в феврале. Отец принца Николая, греческий король Константин II, умер в Афинах в 2023 году от инсульта в возрасте 82 лет.

Принцесса Татьяна признавалась в интервью, что поначалу в Греции ей было некомфортно, так как она не знала языка, но потом она освоилась и говорила, что живет "простой жизнью". У пары нет детей. Фокус писал о разводе греческого принца и династии греческих монархов.