Грецький принц-плейбой зібрався одружується після скандального розлучення

Принц Миколай, який також є хрещеним батьком принца Вільяма, знайшов собі нову подружку.

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Грецький принц Ніколаос (Ніколай) скандально розлучився зі своєю дружиною Тетяною Блатник, з якою прожив 14 років, минулого року. І тепер 55-річний хрещений британського принца Вільяма готовий знову зв'язати себе узами шлюбу. Про це пише Daily Mail.

Королівська особа, чиїм батьком був Костянтин II Грецький — останній король Греції після скасування монархії 1973 року "планує зв'язати себе узами шлюбу на дуже приватній церемонії".

Обраницею "принца-плейбоя" стала подруга сім'ї Хрісі, донька судновласника Йоргоса Вардіногіанніса і Агапі Політі. Вони разом уже відвідали кілька сімейних заходів, включно з поминальною службою на честь покійного короля Костянтина і принцеси Феодори, а також весілля Метью Кумара.

Принц Ніколаос і його нова обраниця Фото: Скриншот

Однак на весіллі сестри принца Миколи їх не було видно разом, оскільки вони вважали за краще не привертати до себе уваги.

Хрісі, яка, як повідомляється, довгий час була близькою подругою грецької королівської сім'ї, розлучилася зі своїм чоловіком Константіносом Маркулакісом, режисером, у грудні 2023 року.

Тим часом у квітні минулого року принц Микола оголосив про своє розставання з принцесою Тетяною, яка пізніше розповіла, як у неї був "важкий рік". У 2024 році також безвісти зник її зведений брат Аттіліо Бріллембург. Аттіліо-молодший, фінансист, який проживав у Нью-Йорку і, за чутками, зустрічався з онукою Чарлі Чапліна Кірою Чаплін, вважається зниклим безвісти з травня 2024 року.

Микола, якого колись називали "принцом Playboy" після вечірок з такими зірками, як Елль Макферсон і Джеміма Хан, за даними світського журналу Tatler, запросить на свій великий день тільки близьких друзів і сім'ю. Але про дату ще не повідомлялося.

Весілля принца Греції 2010 року Фото: Getty Images

Принц Микола одружився з принцесою Тетяною, уродженкою Венесуели, у серпні 2010 року. Вона походить із відомої в Голлівуді родини. Її батько, словенський емігрант Ладіслав Володимир Блатник, був заручений зі знаменитою актрисою Наталі Вуд. Після її зникнення він одружився з Марі Бланш Бірлен, яка є нащадком курфюста Гессена Вільгельма II Гессен-Кассельського.

Здавалося, що у пари все добре, і вони продовжували разом відвідувати заходи аж до лютого 2024 року.

Пара була сфотографована разом у лютому — всього за два місяці до оголошення про розрив — на подячній службі за батьком Миколи у Віндзорі в лютому. Батько принца Миколи, грецький король Костянтин II, помер в Афінах 2023 року від інсульту у віці 82 років.

Принцеса Тетяна зізнавалася в інтерв'ю, що спочатку в Греції їй було некомфортно, оскільки вона не знала мови, але потім вона освоїлася і говорила, що живе "простим життям". У пари немає дітей. Фокус писав про розлучення грецького принца і династії грецьких монархів.