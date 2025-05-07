В Великобритании представили новые портреты короля и королевы (видео)

Новые портреты короля Чарльза III и королевы Камиллы представлены в Центральном зале Национальной галереи по случаю второй годовщины коронации, которая состоялась 6 мая 2023 года.

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Об этом пишет BBC.

Короля нарисовал Питер Кухфельд, который знает его более 40 лет, а королеву – Пол С. Бенни. На портрете Его Величество изображен в мантии государства вместе с военно-морской формой с медалями. Мантию он надевал во время первой части коронационной службы. По традиции рядом с ним находится императорская государственная корона.

Чарльз позировал мистеру Куфельду в Сент-Джеймсском дворце пять раз за полтора года. Также было два отдельных сеанса только с короной.

"Я провел с ним довольно много времени за эти годы, так что я привык быть с ним. Как человек он очень интересный, он очень хорошо понимает, что нужно художнику для выполнения работы", — сказал художник.

Камилла запечатлена художником в коронационном платье. Также на ее портрете изображены ее корона и мантия поместья, в которой она покидала Вестминстерское аббатство в день коронации.

Пол Бенни шесть раз работал с королевой в Садовой комнате в Кларенс-хаусе. Ему также разрешили обустроить там студию, что позволило ему много раз встречаться с Камиллой в неформальной обстановке.

"С моей стороны сеансы были чрезвычайно приятными. Мне нравится разговаривать, когда я рисую… и поэтому мы много болтали и рассказывали друг другу истории. Иногда я держался за живот от смеха. Королева очень остроумна", – поделился своими впечатлениями мастер.

Монаршая чета лично присутствовала на открытии портретов и сняла с них покрывала под аплодисменты публики. Супруги очень высоко оценили работу художников. Бенни признался, что дочь королевы, Лаура Лопес, тоже в восторге от картин.

Монаршая чета с художниками, создавшими портреты Фото: Скриншот

"Королева сказала о ней (картине) только замечательные вещи, но, что еще важнее, Лауре, ее дочери, она нравится. И вы знаете, когда детям нравится, вы, вероятно, на правильном пути", – отметил Пол.

Портреты будут выставлены в галерее до 5 июня, после чего их перевезут в Букингемский дворец.

Ранее Фокус писал, что художник Джонатан Йео рассказал о тайном смысле нового портрета короля Чарльза III, который позже испортили зоозащитники.