У Великій Британії представили нові портрети короля і королеви (відео)

Нові портрети короля Чарльза III і королеви Камілли представлено в Центральному залі Національної галереї з нагоди другої річниці коронації, яка відбулася 6 травня 2023 року.

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Про це пише BBC.

Короля намалював Пітер Кухфельд, який знає його понад 40 років, а королеву – Пол С. Бенні. На портреті Його Величність зображений у мантії держави разом із військово-морською формою з медалями. Мантію він одягав під час першої частини коронаційної служби. За традицією поруч із ним знаходиться імператорська державна корона.

Чарльз позував містеру Куфельду в Сент-Джеймському палаці п'ять разів за півтора року. Також було два окремі сеанси тільки з короною.

"Я провів з ним досить багато часу за ці роки, тож я звик бути з ним. Як людина він дуже цікавий, він дуже добре розуміє, що потрібно художнику для виконання роботи", — сказав художник.

Камілла зображена художником у коронаційній сукні. Також на її портреті видно її корону і мантію маєтку, в якій вона залишала Вестмінстерське абатство в день коронації.

Пол Бенні шість разів працював з королевою в Садовій кімнаті в Кларенс-гаусі. Йому також дозволили облаштувати там студію, що дало йому змогу багато разів зустрічатися з Каміллою в неформальній обстановці.

"З мого боку сеанси були надзвичайно приємними. Мені подобається розмовляти, коли я малюю... і тому ми багато балакали й розповідали одне одному історії. Іноді я тримався за живіт від сміху. Королева дуже дотепна", — поділився своїми враженнями майстер.

Монарше подружжя особисто відвідало відкриття портретів і зняло з них покривала під оплески публіки. Обоє дуже високо оцінили роботу художників. Бенні зізнався, що дочка королеви, Лаура Лопес, теж у захваті від картин.

Монарше подружжя з художниками, які створили портрети Фото: Скриншот

"Королева сказала про неї (картину) тільки чудові речі, але, що ще важливіше, Лаурі, її доньці, вона подобається. І ви знаєте, коли дітям подобається, ви, ймовірно, на правильному шляху", — зазначив Пол.

Портрети будуть виставлені в галереї до 5 червня, після чого їх перевезуть у Букінгемський палац.

Раніше Фокус писав, що художник Джонатан Йео розповів про таємний сенс нового портрета короля Чарльза III, який пізніше зіпсували зоозахисники.