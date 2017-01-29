Вместо денег. Пять способов обойтись без наличности

С 2017 года гражданам Украины запрещено рассчитываться наличными на сумму более 50 тыс. грн в день. Люди сбиваются с ног в поисках удобных и выгодных инструментов безналичного расчёта. А могли бы вспомнить 1990-е и воскресить эпоху всеобщего бартера. Между прочим, художественная литература и кино разных эпох изобилуют примерами бартерных взаиморасчётов. Фокус вспоминает опыт литературных персонажей и киногероев, успешно заменявших деньги чем-нибудь более удобным.

Метод Ляпкина-Тяпкина —

взятки борзыми щенками

Судья из гоголевской комедии "Ревизор" считал себя благороднее прочих взяточников, потому что не требовал денег за принятие неправосудных решений. Расплачивались с ним исключительно борзыми щенками, а это ведь совсем другое дело. Впрочем, новость о приезде проверяющего из Петербурга взволновала его не меньше, чем других представителей чиновничьего общества в городе N. И когда сам Ляпкин-Тяпкин пытался умаслить якобы приехавшего из столицы чиновника высшего ранга, предложил ему не щенков, а деньги.

Метод Колумба —

покупка золота за зеркальца

В исторической драме Джона Глена "Христофор Колумб: история открытий" конкистадоры покоряют океан, рискуют жизнью в долгом путешествии, достигнув желанной земли, налаживают отношения с местными жителями, основывают на новых землях город Санто-Доминго и вообще ведут себя прилично. На алчности и жестокости испанцев, прибывших на континент в поисках золота, авторы фильма не акцентируют внимания. Пожалуй, единственный момент, напоминающий о том, что конкистадоры были не вполне бескорыстны, — сцена, в которой Жорж Коррафас выменивает у туземца золотое украшение на зеркальце.

Метод Кэрри Брэдшоу —

подкуп босоножками

Эмансипированную женщину средних лет нельзя купить за деньги. Главная героиня сериала "Секс и город" пишет журнальные колонки об отношениях мужчин и женщин, живущих в сердце мегаполиса. В Нью-Йорке за это неплохо платят, и Кэрри могла бы наслаждаться финансовым благополучием, если бы не тяга к дизайнерской обуви, которая ей не по карману. Когда во втором сезоне седовласый политик преподносит ей эксклюзивные босоножки Manolo Blahnik из нежно-розовой замши, героиня признаётся, что подкупить её деньгами нельзя, но туфлями можно.

Метод Пегги — оплата пирожными

В фильме итальянского режиссёра Серджо Леоне "Однажды в Америке" представительницы древнейшей профессии обслуживают клиентов исключительно за доллары. Маленькая Пегги — исключение, она ублажает всех желающих в обмен на пирожные. Стандартная такса — свежая шарлотка с кремом из ближайшей кондитерской. Главный минус такой системы расчётов в том, что Пегги набирает вес. Впрочем, повзрослев, она обратит этот недостаток в преимущество, заявив, что её клиенты "платят за каждый фунт веса".

Метод "Кин-дза-дза" — оплата спичками

Действие комедии Георгия Данелии "Кин-дза-дза!" разворачивается на вымышленной планете Плюк. Местная валюта называется "чатл", но используют её в основном для мелких приобретений. Экономическая ситуация на Плюке — хуже некуда, чатл дёшев, и многого на него не купишь. Настоящая ценность на планете — спички, которые здесь называют "КЦ". Обладание ими автоматически поднимает ваш социальный статус, и чем больше у вас спичек, тем более красивую жизнь вы можете себе позволить. Чем и пользуются двое советских граждан, оказавшихся на Плюке.