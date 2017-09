Так нельзя. 6 привычек, которые нас старят

Элис Хрустик, корреспондент онлайн-платформы Men's Health, уверена: старение — контролируемый процесс. "Старение — как смерть и налоги, его не избежать. Тем не менее его можно контролировать", — считает журналистка.

Оказывается, многие наши привычки, часть из которых неосознанные, прибавляют нашей внешности сразу несколько лишних лет. В подборке Men's Health — самые распространённые из них.

Привычка обходиться без солнцезащитного крема

Что лучше всего помогает коже выглядеть молодой и здоровой? На этот вопрос Джошуа Зайхнер, сотрудник дерматологического департамента нью-йоркского госпиталя Маунт-Синай, отвечает коротко: толстый слой солнцезащитного крема.

"Ультрафиолетовое облучение вызывает свободные радикалы, которые повреждают коллаген, эластин и сами кожные клетки. Это приводит к преждевременному старению кожи, морщинам, тёмным пятнам и развитию рака кожи", — поясняет эксперт.

Австралийские исследователи подтверждают его слова. В течение четырёх лет они наблюдали за 900 участниками эксперимента. Среди тех, кого проинструктировали о правильном применении солнцезащитных средств и кто ежедневно наносил на кожу крем, людей, выглядевших старше своего возраста, было на 24% меньше, чем в группе, не пользующейся защитой.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Dermatologic Surgery, если в течение 12 недель наносить на кожу крем со степенью защиты SPF 30, признаки повреждения кожи ультрафиолетом, такие как шершавость и пигментация, станут менее заметны визуально.

Постоянный недосып

Сон тоже помогает выглядеть моложе. По словам доктора Зайхнера, наши клетки функционируют в циркадном ритме. Он напоминает режим "сон-бодрствование", заставляющий нас испытывать усталость вечером и просыпаться утром.

Ночью этот циркадный режим восстанавливает повреждения, которые были нанесены клеткам в течение дня — в том числе из-за воздействия солнечных лучей или других раздражителей окружающей среды. "Отказавшись от сна, вы сбиваете процесс, и кожа не может подготовиться к следующему дню", — предупреждает доктор Зайхнер. В конечном итоге подобные стрессовые для кожи ситуации приведут к преждевременному старению.

Находить 8-часовое "окно" для сна, по мнению эксперта, недостаточно. "Во время сна ваша кожа может обезвоживаться, поэтому перед тем, как нырнуть под одеяло, убедитесь, что нанесли на тело увлажняющий крем", — призывает специалист. Сухая, воспалённая кожа не функционирует должным образом, это негативно сказывается на её способности ночного восстановления.

Men's Health, в свою очередь, призывает не забывать о том, что увлажняющий крем для лица следует подбирать строго под тип кожи.

Употребление в пищу недостаточного количества фруктов и овощей

По данным американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, около 90% американцев не съедают ежедневный рекомендуемый объём овощей (2–3 чашки). Количество тех, чей организм недополучает фруктов, чуть меньше — 76%.

Специалисты Американской академии дерматологии провели несколько исследований, результаты которых говорят об одном: сбалансированная диета, в которую для профилактики болезней включены овощи и фруктов, может помочь избежать раннего старения кожи.

Фрукты и овощи полны питательных веществ, антиоксидантов и витаминов, которые помогают бороться со свободными радикалами и поддерживать клетки вашей кожи здоровыми.

Научный журнал International Scholarly Research Notices опубликовал результаты исследования, показавшего, что витамин Е действительно способен защитить кожу от УФ-повреждений, а также устранить воспаление и пигментацию.

"Витамины А, С, и В3 тоже очень полезны для кожи", — добавляет корреспондент Men's Health. По данным исследования, опубликованного в Journal of the American Academy of Dermatology, они способны предотвратить распад коллагена, позитивно влиять на эластичность кожи и уменьшать гиперпигментацию.

В числе продуктов, которые следует включить в регулярный рацион, эксперты называют шпинат, сладкий картофель, апельсины, красный перец, клубнику, спаржу и грибы.

Привычка налегать на сладкое

Пончик способен нанести урон не только вашей талии. Белый хлеб, мороженое, картофельные чипсы и другие продукты с высоким содержанием сахара и крахмала могут вызвать проблемы с кожей лица. Это объясняется тем, что они повышают уровень сахара в крови. "Такой скачок может привести к появлению чёрных точек и угревой сыпи", — предупреждает доктор Зейхнер.

Вам приходится иметь дело с одним воспалённым бугорком, затем с другим. Из-за этого могут появиться постоянные рубцы или коричнево-красные метки, похожие на солнечный лишай. Конечно, со временем они исчезнут, однако бесконтрольное поедание сладостей будет стимулировать этот цикл снова и снова.

"Кроме того, употребление чрезмерного количества сладкого может привести к гликированию, процессу присоединения молекул сахара к вашему коллагену", — отмечает доктор Зейхнер. По его словам, коллаген становится жёстким и менее гибким, что способствует появлению преждевременных морщин.

Тёмные напитки, такие как газировка и подслащенный кофе, могут окрасить и повредить зубы, что визуальноприбавит вам лишних лет.

Курение

"Перед тем как вы решите выкурить ещё одну сигарету, подумайте о том, что ваши лёгкие — не единственная часть организма, которая заплатит за пагубную привычку", — призывает корреспондент онлайн-платформы Men's Health.

Журнал Plastic and Reconstructive Surgery опубликовал интересные данные: сравнив черты лица 79 пар близнецов, эксперты обнаружили, что тот из близнецов, который курил или начал курить на 5 лет раньше сестры/брата, выглядел менее выигрышно, чем его "двойник": более заметные мешки под глазами, больше морщин в области рта и челюсти.

"Курение уменьшает доставку кислорода и питательных веществ в кожу, сжимая кровеносные сосуды и сокращая кровообращение", — объясняет доктор Зейхнер. Поэтому признаки преждевременного старения проявятся не только на лице.

По данным Американской академии дерматологии, курение также может навредить вашей ротовой полости. Пристрастие к табаку может спровоцировать парадонтоз, заболевание, вызывающее выпадение зубов.

Злоупотребление алкоголем

С вечера перебрав пива, ни один из нас не будет выглядеть великолепно, когда проснётся. И это объяснимо.

Исследования показывают, что алкоголь может снизить уровень антиоксидантов в вашей коже. Это часто приводит к воспалению и повреждению кожных клеток, утверждает доктор Зейхнер. Официальные исследования, которые раз и навсегда поставили бы точку в этом вопросе, пока не проводились.

"Выпивка может заставить вас не только выглядеть, но и чувствовать себя старше", — иронизирует корреспондент Men's Health. Чрезмерное употребление алкоголя повышает риск появления серьёзных проблем со здоровьем, болезни сердца, печени, депрессии, нескольких видов рака.

По материалам: Men's Health

Перевод Анны Синящик