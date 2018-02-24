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Следы тяжёлого детства. Пять признаков того, что вы росли в бедности
Фото: открытые источники

Следы тяжёлого детства. Пять признаков того, что вы росли в бедности

Распознать следы тяжёлого детства в преуспевающем взрослом человеке не так уж сложно. Фокус выбрал самые типичные из них

Мария Бондарь - 24.02.18 3315
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Вы можете быть образованным, обеспеченным и даже уверенным в себе. Можете приобрести аристократические манеры, носить безупречный костюм и излучать успешность. Но если всему этому предшествовали годы бедности, их след непременно проявится, причём так, что это заметят окружающие. Распознать следы тяжёлого детства в преуспевающем взрослом человеке не так уж сложно. Вот, к примеру, самые типичные из них.

Трепетное отношение к дорогим вещам. Для того, кто вырос среди них, это лишь предметы обихода. Они могут быть более или менее качественными, удобными или не очень, красивыми или так себе. Однако для человека, выросшего в бедности, эти вещи годами оставались символом какой-то другой лучшей жизни. А сейчас они, скорее всего, служат ощутимым подтверждением того, что он вышел на новый уровень. Приятно сознавать, что сегодня вы можете позволить себе больше, чем прежде. Пользуйтесь тем, что нравится, главное — не увлекайтесь.

Состояние зубов. Кожа и волосы постоянно обновляются, и если в прошлом вы были лишены возможности как следует о них заботиться, но теперь тщательно и системно за ними ухаживаете — они вас не выдадут. А вот зубы могут предательски сообщить новому знакомому всю правду о вашем бедном детстве, даже если сейчас вы регулярно посещаете лучшего стоматолога в городе и пользуетесь самыми современными технологиями ухода. Они ведь с вами с тех самых пор, как выпали молочные и выросли коренные. На них сказывались все негативные аспекты вашего прежнего образа жизни и все изъяны бесплатной стоматологии. Пожалуй, единственный способ это скрыть — согласиться на малоприятную травмирующую процедуру, во время которой переднюю часть зуба спиливают и заменяют виниловой или металлокерамической пластиной. С медицинской точки зрения это отнюдь не полезно, но именно так создано большинство идеальных "голливудских улыбок".

Распознать следы тяжёлого детства в преуспевающем взрослом человеке не так уж сложно

Неравномерная трата денег. Люди, выросшие в достатке, расходуют бюджет пропорционально. Они могут быть очень экономны, но это проявляется во всём. Могут быть щедры и даже расточительны, но, опять-таки, это касается всех видов приобретений. С теми, кто рос в нужде, всё сложнее. На одни вещи они тратят неоправданно много, в отношении других считают каждую копейку. Привычка к жёсткой экономии, выработанная в детстве, борется с желанием получить удовольствие от улучшенного материального положения.

Привычка оценивать людей по уровню заработка. Любой авторитет для них должен иметь финансовое подтверждение. В сознании того, кто в начале жизни испытал на себе тяготы бедности, главным вектором успеха почти неизбежно становится получение материальных благ. Оценка достижений на этом пути всегда имеет денежный эквивалент. Если говоря о художнике, вы делаете упор на то, как дорого стоят его картины, а в разговоре об актёре — на гонорар, то тот, кто вас слышит, делает выводы о вашем прошлом.

Низкий животик. К сожалению, он не исчезает, когда вы качаете пресс. Диеты тоже от него не избавят. Речь не о брюшке, которое возникает от избыточного питания или слабости мышц. Есть такой специфический изъян фигуры, похожий на свисающий мягкий мешочек. Он может быть маленьким, но замаскировать его не так-то просто, а освободиться ещё сложнее. Причина возникновения этого животика — неправильная циркуляция жидкости в организме. Если в детстве никто не следил за вашим режимом питания и питья, скорее всего, у вас тоже есть это изъян. Способ восстановить правильную циркуляцию жидкости существует, но для этого нужна железная самодисциплина и очень низкий уровень стресса. А людей, которые могут похвалиться сочетанием этих двух факторов, совсем немного.

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