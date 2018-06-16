Бордосская демократия. Как вино опять стало просто вином

Когда-то вино было просто вином. Напитком, который пьют, чтобы почувствовать радость жизни. Напитком, имеющим определённый вкус, — он мог нравиться или не нравиться. Вот и всё.

Виноделы совершенствовали свои вина, люди совершенствовали свои вкусы. Небольшой группе нравились изысканные вина (и они могли их себе позволить), остальных устраивали обычные. Всё перекроил XX век.

Сначала, после разрушительных революций и войн, казалось, что дорогие вина, как и прочие предметы роскоши, никому не нужны. Но мир пережил ещё одну ужасную войну и ещё одну революцию — на сей раз восстание молодёжи за мир и любовь. И потом, после всего этого, внезапно оказалось, что статусные вещи с историческим флером и обаянием элитарности просто нарасхват, ведь их осталось не так много. И тогда за бордосские вина взялись всерьёз, окружив их замечательными по силе и обаянию легендами, в которых всё было правдой.

А потом, уже совсем недавно, вдруг оказалось, что и это всё как-то обесценивается. Новое поколение уже почему-то не готово тратить огромные деньги и усилия на то, чтобы продегустировать "то самое" вино определённого урожая. И тогда продавцы роскоши, традиций, благородной истории, совершенства исполнения и прочего дорогого сделали ход конём. В свои элитарные мероприятия они внесли нотку демократичности, чтобы расширить аудиторию. Поскольку оказалось, что вопреки старым представлениям лучше и выгоднее собирать с десяти человек по одному евро, чем полгода уговаривать одного потратить десятку.

Такое изменение курса дало хорошие результаты. В частности, на Bordeaux Wine Festival, который в этом году пройдёт с 14 по 18 июня, симфонический оркестр будет исполнять музыку "Битлз". Но что гораздо важнее, этот ход вернул нам вина. Те самые, которые можно пить запросто, без спазма в горле от осознания их бесконечной элитарности и заоблачной цены. Вино опять стало просто вином. Как и должно быть.

Павильон Mouton Cadet

В 1930 году барон Филипп де Ротшильд, наследник прославленного шато "Мутон Ротшильд", дал рождение марке Mouton Cadet, гораздо более демократичной по цене в сравнении с её прославленными старшими "родственниками" Château Mouton-Rothschild и Le Petit Mouton de Mouton Rothschild. Легенда гласит, что запустить новую марку барона Ротшильда заставили неурожаи 1929-го и 1930 года, но вино получилось отличное. Сегодня оно представлено уже более чем в 150 странах. Mouton Cadet — это смешанное вино Bordeaux, сделанное из 54% мерло, 10% каберне совиньон и 6% каберне фран. В павильоне можно будет попробовать не только красное, но и белое, а также розовое вино. Оно несколько строгое, с хорошей открытой плодовитостью, а также с резким кислым вкусом и острым ощущением от кислотности и горечи. Да, отчётливо кисловатое, но при этом очень вкусное. Виноделы марки Mouton Cadet стараются держать эту кислинку под контролем, выбирая лучшие участки в самом сердце терруаров. Они пытаются сделать вино максимально мягким — разумеется, в рамках фирменного вкуса.

Павильон Sweet Bordeaux

Sweet Bordeaux — это сочетание сладких и фруктовых белых вин, сделанных на берегах Гаронны. Придуманы они для тех, кто не желает мучить себя "благородной кислинкой" или "сложным ярким букетом", а хочет выпить вкусное сладкое вино. Каждый напиток здесь имеет особый характер.

Вина Bordeaux Supérieur всегда непредсказуемы: только природа решает, будут они мягкими или сладкими. Виноград для вин из аппелласьон Cadillac выращивают на правом берегу реки и собирают исключительно вручную: как только виноград перезреет до благородной гнили, его собирают путём последовательного отбора. Вина Cérons проходят винификацию около 18 месяцев в бочках и отстаиваются более 10 лет в подвалах. Loupiac имеют цитрусовый аромат и тонкие нотки лакрицы. Эти вина достаточно кислые, но с тонким балансом сахара и свежести. Premières Côtes de Bordeaux имеют широкий диапазон сладких цветочных ароматов: акации, ванили, персика, липы. Вина Sainte-Croix-du-Mont происходят из города Сент-Круа-дю-Мон и его холмистого терруара, единственного, который может претендовать на вина из этого названия.

Павильон Médoc

Это один из самых почитаемых винодельческих районов не только в Бордо, но и во всём мире, и здесь разрешено изготавливать только красные сухие вина. Терруар Медок простирается более чем на 60 км вдоль левого берега Гаронны к северо-западу от Бордо.

Самое название Médoc произошло от medio aquae — "между водами" и означает центр, середину. Эта местность обрамлена Атлантическим океаном с одной стороны и рекой Жиронда (фактически местом слияния рек Дордонь и Гаронна) — с другой. Холмистые берега реки идеально подходят для выращивания винограда.

Собственно, именно в этом регионе производятся те самые легендарные вина категории Гран Крю, которые потом продаются по баснословной цене. Но, кроме этого, в Médoc делается ещё несколько наименований вин, в которых ничуть не хуже выразилось искусство смешивания традиционных сортов винограда (Cabernet, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot). Фактически вы пьёте вино, выращенное на той же почве, что и лучшие вина в мире, и сделанное теми же мастерами. Вот несколько самых известных наименований: Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis-en-Médoc, Listrac-Médoc, Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe.

Павильон Saint-Émilion — Pomerol — Fronsac

Pomerol — это аппелласьон, который стоит отдельно от других. Его невозможно найти на карте, поскольку это несколько полей в 40 км от Бордо. Его слава началась относительно недавно, после Второй мировой войны. Климат Pomerol в целом похож на остальную часть Бордо, но удалённость от моря и устья Жиронды делает его более континентальным, чем, например, климат Медока. Стиль вина зависит от терруара. На западе, где почва более песчаная, вина Pomerol легче; на юге, где почва более гранулирована, доля мерло ниже, а вина более склонны к ароматам вин Медока.

Сегодня Pomerol — это вина высочайшего качества, они дорогие и "смелые". Это вино хорошо пьётся, когда оно молодое. Если выдержка превышает пятилетний срок, напиток становится крепким и концентрированным, приобретает сложный и богатый букет. Так как эти вина сравнительно новые, официальной классификации вина Pomerol нет. Лучшим шато в Помероле принято считать Petrus.

Павильон вин Новой Аквитании

Ещё пару лет назад этот павильон назывался бы просто: павильон вин Аквитании, но после перераспределения регионов официально с 1 января 2016 года в эту классификацию вошли новые департаменты, что позволило ценителям вина разнообразить свой выбор. Павильон вин Новой Аквитании представляет более двадцати аппелласьонов региона, среди которых самый известный, конечно же, Monbazillac. Это белые сладкие вина, отличие которых в том, что они часто имеют в смеси значительно более высокую по сравнению с другими долю мускателя (сорт белого винограда).

В этом павильоне вы сможете открыть всё разнообразие вин разной местности, начиная от Страны Басков до порта Луары. Каждый терруар отражает ландшафт, землю и своё уникальное вино. Исключительная типичность винограда с юго-запада, которого вы не найдёте в других регионах: Tannat, Abouriou, Gros Manseng, Petit Manseng, Malbec, Fer Servadou, Muscadelle, Côt, Petit Courbu, Courbu blanc.

Crémant

Это вино можно попробовать сразу в нескольких павильонах: Rosés de Bordeaux, Bordeaux Blanc, Entre-deux-Mers, Crémant de Bordeaux и Les Maisons de Bordeaux.

Во Франции запрещено называть игристые вина шампанским везде, кроме региона Шампань, а производят такие вина по всей Франции — и они пользуются заслуженным успехом. Чтобы решить эту коллизию, появилось название "креман" (слово означает "сливочный", а по факту это игристое французское вино).

Crémant de Bordeaux — это новейший аппелласьон, которому менее 30 лет, он появился на свет благодаря декрету 1 апреля 1990 года. Это игристое вино чаще всего белое с хорошей кислотностью, но может быть розовым.

Crémant de Bordeaux является одним из восьми французских креманов с использованием традиционных методов брожения — в отличие от prosecco. Виноград для этого вина нужно подбирать очень тщательно, а напиток выдерживается в течение минимум года. Креман может быть брют, полусухим или сладким. Виноград для него выращивается по обе стороны Гаронны, практически по всей Жиронде. Сбор ягод осуществляется исключительно вручную.

Это вино предназначено для того, чтобы пить его молодым. Превосходно подходит для десерта или аперитива.