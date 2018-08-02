В Лондоне английский рэпер Incognito из группы Moscow17 был зарезан насмерть неизвестными злоумышленниками. Об этом пишет The Mirror.



Сообщается, что артист и еще двое человек подверглись нападению мужчин, вооруженных ножами, на Уорхам-стрит на юго-востоке города.



Рэпер Incognito умер от полученных ранений прямо на улице. Остальные пострадавшие были доставлены в больницу.

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Арестованы уже двое подозреваемых в убийстве. Одного из них содержат под стражей.

Рэпер Incognito являлся членом группировки Moscow17. Ее участники выпустили треки Moscow March, Russian и We're Russians. В мае этого года на той же улице был убит другой член группировки - 17-летний Райем Эйнсуорт Бартон.

Отметим, в США 18 июня за один день были убиты два популярных рэпера. Так, в Южной Флориде был убит 20-летний Джасей Дуэйн Онфрой, известный под псевдонимом XXXTentacion, а также в городе Питтсбург был застрелен 21-летний исполнитель по имени Трэйвон Смарт, известный под псевдонимом Jimmy Wopo.