22 марта одна из самых харизматичных актрис Голливуда отмечает свое 45-летие. 20 лет назад после выхода фильма "Блондинка в законе" она обрела мировую известность, и с тех пор ее звезда не угасает.

Американской актрисе Риз Уизерспун исполняется сегодня 45 года. Дочь медика и военного, выросшая в штате Теннесси, успела сыграть десятки ролей, стать главной блондинкой Голливуда и основать собственную продюсерскую компанию Type A Films. Кроме этого Риз воспитывает троих детей, получила премии Оскар, Золотой глобус и BAFTA за лучшую женскую роль. Она любит читать, сама не раз признавалась в интервью, что готова скупить весь книжный магазин, как только заходит туда. Любит собак, защищает права животных, запустила собственный бренд одежды, аксессуаров и домашнего декора Draper James, который назвала в честь бабушки и дедушки. И в 2017 году Риз вошла в список самых влиятельных бизнесвумен по версии Fortune.

Фото: Instagram reesewitherspoon

В честь дня рождения "девушки из Тенесси" вспоминаем десять знаковых ролей, сыграв которые, Риз доказала, что на экране может воплотить кого угодно: от хулиганки до идеальной блондинки в розовом.

"Человек на Луне"

Дебютом на экране Риз принято считать ее роль в романтической драме 1991 года "Человек на Луне", хотя ранее она появилась в рекламе цветочного магазина и именно после этой маленькой роли решила связать свою жизнь с кинематографом. В "Человеке на Луне" Риз сыграла 14-летнюю девушку, которая влюбляется в 17-летнего юношу, дарит ему свой первый поцелуй, однако он начинает встречаться с ее старшей сестрой.

"Шоссе"

В 1996 году Риз Уизерспун сыграла неграмотную девушку из плохой семьи, которая противостоит маньяку-убийце. Также в фильме сыграли Кифер Сазерленд и Брук Шилдс. Критики высоко оценили игру Риз, но сам фильм несколько раз подвергался цензуре: из него вырезали жестокие сцены и диалоги о сексуальном насилии.

"Плезантвиль"

В романтической драме 1998 года Риз сыграла вместе с Тоби Макгуайром, который исполнил роль ее брата. Вместе они попадают в вымышленный городок Плезантвиль, где время застыло в черно-белых 50-х, дороги никуда не ведут, нет секса, а любое инакомыслие сурово карается.

"Жестокие игры"

Фильм 1999 года снят по мотивам французского романа Шодерло де Лакло конца XVIII века "Опасные связи". Кроме Риз в нем снялись звезды молодежных фильмов той поры: Сара Мишель Геллар, Сельма Блэр и Райан Филлип. С Райаном впоследствии Риз начала встречаться, вышла за него замуж и родила двоих детей: дочь Аву Элизабет и сына Дикона Риза. Хоть игра Риз в этой картине была названа критиками "пресноватой", но сама картина получила высокие оценки, а за Риз закрепилась слава "правильной" девочки.

"Блондинка в Законе" и "Блондинка в законе 2"

Роль Эль Вудс, блондинки в розовом, которая заканчивает юридический в Гарварде и штурмует Когресс США стала самой знаковой в карьере Риз. Она наглядно продемонстрировала, что не стоит судить только по внешности и вывела розовый барби-цвет на новый уровень. А еще это были первые фильмы спродюсированные ее собственной компанией Type A Films.

"Переступить черту"

Биографическая драма о певце Джонни Кэше принесла Риз, сыгравшей его жену, Джун, сразу четыре кинопремии: Оскар, Золотой глобус , Премию Гильдии киноактеров США и BAFTA. Кэша сыграл Хоакин Феникс.

"Воды слонам"

В романтическом фильме про бродячий цирк Риз сыграла прекрасную дрессировщицу, замужем за жестоким героем Кристофера Вальца. В нее влюбляется герой Роберта Патиссона.

"Дикая"

В роад-муви про поиск смысла жизни, Риз сыграла роль молодой женщины, страдающей после смерти матери и развода. Она отправляется в пешее путешествие по тихоокеанской туристической тропе, протяженностью в 1770 километров.

"Маленькая большая ложь"

Сериал, транслируемый каналом НВО стал настоящей сенсацией. Снятый по одноименному бестселлеру Лианы Мориарти, он получил высокие отзывы критиков и признание зрителей. Уизерспун сыграла в нем одну из главных ролей и выступила исполнительным продюсером.

Материал подготовлен отделом новостей. Источники: Elle, Vogue.