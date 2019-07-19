Шесть советов моей матери: миллиардер Ричард Брэнсон поведал о секретах своего успеха

Ева Хантли Брэнсон отпраздновала свое 95-летие

Британский предприниматель в своем блоге поздравил мать с юбилеем и рассказал, как ее поддержка и советы помогали и помогают ему в работе. Шесть материнских советов он опубликовал в своем блоге:

Меня часто спрашивают, кто вдохновляет меня больше всего, и кто оказал самое глубокое влияние на мою деловую жизнь. Что ж, за все эти годы мне дали уйму хороших советов, но, как, подозреваю, и большинство людей, самые мудрые из них я получил от своей матери. Мне очень повезло, что с самых ранних лет родители всегда были готовы отдавать свое время, энергию и любовь, чтобы предоставить мне возможности добиться успеха. Хотя ни у одного из них не было опыта работы в большинстве отраслей, с которыми имела дело Virgin, ценности, которые они привили вашему покорному слуге, надеюсь, легко разглядеть сегодня в бренде Virgin. В пятницу моей маме исполнилось 95 лет, и мы вместе провели прекрасные выходные в кругу семьи.

И я подумал, что было бы очень уместно воздать должное всему тому, чему я у нее научился. Вот шесть уроков, которые сыграли особую роль.

1. Ни о чем не жалей

Моя мать всегда учила меня не оглядываться назад, сожалея о прошлом — а сразу переходить к чему-то новому. С самых ранних лет я восхищался мамиными бизнес-проектами, от создания деревянных салфетниц до корзин для бумаг. Если что-то не срабатывало, она переходила к следующей идее. Меня всегда поражает, какое количество времени люди тратят впустую, переживая из-за прошлых неудач, вместо того, чтобы использовать эту энергию для запуска новых проектов. Мне нравится руководить каждым из направлений деятельности Virgin. Мама продемонстрировала мне, что неудача — это не неприятный опыт, это просто еще один жизненный урок.

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2. Прежде чем критиковать кого-то, посмотри в зеркало

Мама советовала всякий раз, когда я захочу покритиковать кого-то, для начала подойти к зеркалу и 10 минут посмотреть на себя, чтобы убедиться, как плохо это отражается на мне. Вскоре это научило меня всегда искать лучшее в каждом встреченном человеке. Старайтесь никогда ни с кем не ссориться, а если это произойдет, приложите все усилия, чтобы вновь подружиться. Хороший пример — то, что произошло, когда 20 лет назад мы одержали победу в юридическом противостоянии с British Airlines, развернувшей против нас кампанию «грязных трюков». Я пригласил генерального директора BA сэра Колина Маршалла на обед, и с тех пор мы оставались друзьями вплоть до его кончины в 2012 году. Я искренне убежден, что, если бы каждый смог подружиться со своим злейшим врагом, или со своим бывшим партнером, или с кем-то, с кем он в ссоре, мир стал бы гораздо лучше.

3. Научись выживать и быстро

Есть довольно известная история о том, как мама высадила меня из машины и велела самому найти дорогу домой. На первый взгляд, мама наказала меня за баловство. Но на самом деле она преподала мне несколько уроков. Окончательно заблудившись, я быстро понял, насколько важно умение ориентироваться! Но еще важнее тот факт, что мама заставила меня понять, насколько важно умение выживать. Это стало ключевым принципом в моем бизнесе. Цель любой компании в первый год ее существования — выжить. Затем вы сможете двигаться дальше. Но если вы не переживете первые дни, вам никогда не посчастливится наблюдать, как ваши планы увенчаются успехом.

4. Ставь других на первое место

В доме, в котором я рос, особое внимание уделялось командной работе. Мама всегда заставляла нас усердно трудиться и никогда никому не позволяла бездельничать. Это, безусловно, привило мне здоровую трудовую этику, что не замедлило бы отметить большинство членов моей команды! Она отчитала бы нас за эгоизм, если бы мы попытались увильнуть от домашней работы, сославшись на то, что у нас другие планы — помогая тем самым понять, насколько важно ставить других людей на первое место. Это помогло сформировать мою бизнес-философию: люди — самая важная часть любой компании.

5. Твердо стой на земле

Когда вы начинаете приобретать относительную известность, очень легко потерять голову от успехов. Особенно сложно не воспарить в небеса, если у вас есть несколько авиакомпаний и вы любите летать на воздушных шарах! Но мама всегда удерживала меня на земле (по крайней мере, метафорически). Она редко хвалила меня на публике. Я был приятно удивлен, когда увидел, как в интервью CNBC она призналась, что гордится мной. Но она всегда оказывала молчаливую поддержку. Члены моей семьи очень любят друг друга и это гораздо важнее всего остального.

Все фото: Virgin

6. Смотри на каждый день как на возможность совершить что-то новое

Мои родители хотели, чтобы я делал что-то, а не наблюдал, как другие достигают своих целей. Мама не только говорила мне об этом, но и служила прекрасным примером того, как в каждом дне видеть очередной шанс совершить что-то новое, веселое и захватывающее. Даже сегодня она невероятно активна и усердно работает над всевозможными проектами по всему миру. Мы все еще должны подстраивать наши графики под ее планы! Мама всегда смотрит вперед и всегда старается изменить жизнь к лучшему. Благодаря ее примеру, мой взгляд также сосредоточен на будущем.

Как ранее писал Фокус:

Компания британского предпринимателя и миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic продала около 900 билетов первым космическим туристам. Сейчас один билет в космос Virgin Galactic стоит $250 тыс., однако, по словам Брэнсона, со временем стоимость космического путешествия может снизиться.