В Венеции туристов оштрафовали на 950 евро за приготовление кофе на мосту

Жители Венеции давно высказывают недовольство большим количеством туристов

Полиция Венеции оштрафовала на 950 евро двух туристов из Германии за приготовление кофе на ступеньках моста Риальто. Об этом сообшает ВВС.

Отмечается, что правонарушение заметил один из прохожих. Он сообщил об этом полицейским, которые оштрафовали туристов, а также попросили их покинуть город.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро назвал этих туристов "невежливыми людьми" и заявил, что гости города обязаны его уважать.

"Благодаря местной полиции их накажут и заставят покинуть город", – добавил он.

Жители Венеции давно высказывают недовольство большим количеством туристов – за год город посещают порядка 30 млн человек.

Мост Риальто – старейший из четырех мостов через Гранд-канал в Венеции. Является одной из главных достопримечательностей города.

Как ранее писал Фокус:

В Италии туристам запретили гулять в шлепках по горам.

В августе прошлого года двое туристов искупались голышом в фонтане на площади Пьяцца Венеция в Риме.

Позже местный городской совет Рима внес некоторые обновления в правила поведения иностранных гостей. Так, теперь в Риме мужчинам запрещено ходить по улице с обнаженным торсом. Возле фонтана Треви теперь запрещается есть пачкающую еду.