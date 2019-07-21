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Скичко, Полякова и Руслана. Кто из звезд пришел на выборы, а кто отдыхает в теплых краях

2019-07-21 22:30:45

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Скичко, Полякова и Руслана. Кто из звезд пришел на выборы, а кто отдыхает в теплых краях

Коллаж: Фокус

В Украине завершились выборы. В этом году высокие шансы пройти в Верховную Раду имеют звезды украинского шоу-биза. Сегодня на избирательные участки пришли не только они, но и их коллеги по цеху

В Украине завершлись парламентские выборы. По предварительным данным ЦИК, приняли в них участие около половины избирателей. Были среди них и украинские звезды.

 С утра немногие из них дошли на избирательные участки, но после обеда дело пошло веселей. Завидную ответственность проявили те селебрити, которые и сами баллотируются в Верховную Раду. Они пришли, проголосовали, отчитались в соцсетях.

Поющий ректор Михаил Поплавский себе не изменяет и проголосовал за будущее украинского села. Проголосовал ли певец Олег Винник, который оказывал ему поддержку и ездил по концертам - неизвестно. 

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Исполнил свой гражданский долг и шоумен кандидат от "Слуги народа" Олег Скичко. И агитировал голосовать остальных. 

Ресторатор Николай Тищенко, который баллотируется от той же партии, также поставил галочку и напомнил о том, что продавать свой голос нельзя. 

Но селфи сделали не только те, кто заинтересован в политической выгоде. Проголосовали телеведущие Константин Грубич и Вячеслав Соломко. 

Также сходили на избирательные участки певицы Руслана и Мария Бурмака. 

А некоторые на выборы, вероятно, не пошли. Так, певица Оля Полякова и танцор Влад Яма сегодн опубликовали фотографии с пляжного отдыха. "Суперблондинка" демонстрирует фигуру на яхте, а ведущий "Танцев со звездами" отправился в Болгарию. 

 

 

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