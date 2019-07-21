Скичко, Полякова и Руслана. Кто из звезд пришел на выборы, а кто отдыхает в теплых краях

В Украине завершились выборы. В этом году высокие шансы пройти в Верховную Раду имеют звезды украинского шоу-биза. Сегодня на избирательные участки пришли не только они, но и их коллеги по цеху

В Украине завершлись парламентские выборы. По предварительным данным ЦИК, приняли в них участие около половины избирателей. Были среди них и украинские звезды.

С утра немногие из них дошли на избирательные участки, но после обеда дело пошло веселей. Завидную ответственность проявили те селебрити, которые и сами баллотируются в Верховную Раду. Они пришли, проголосовали, отчитались в соцсетях.

Поющий ректор Михаил Поплавский себе не изменяет и проголосовал за будущее украинского села. Проголосовал ли певец Олег Винник, который оказывал ему поддержку и ездил по концертам - неизвестно.

Исполнил свой гражданский долг и шоумен кандидат от "Слуги народа" Олег Скичко. И агитировал голосовать остальных.

Ресторатор Николай Тищенко, который баллотируется от той же партии, также поставил галочку и напомнил о том, что продавать свой голос нельзя.

Но селфи сделали не только те, кто заинтересован в политической выгоде. Проголосовали телеведущие Константин Грубич и Вячеслав Соломко.

Также сходили на избирательные участки певицы Руслана и Мария Бурмака.

А некоторые на выборы, вероятно, не пошли. Так, певица Оля Полякова и танцор Влад Яма сегодн опубликовали фотографии с пляжного отдыха. "Суперблондинка" демонстрирует фигуру на яхте, а ведущий "Танцев со звездами" отправился в Болгарию.