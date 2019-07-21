За ЕС, детей и "пекучую соль". Как голосовали и о чем говорили украинские политики (фоторепортаж)

Лидеры политических партий, которые сегодня борются за голоса избирателей, бросили бюллетени в избирательные урны и высказали свое видение будущего Украины после выборов





Сегодня в Украине проходят внеочередные выборы в Верховную Раду. Согласно данным ЦИК, по состоянию на 12:00 проголосовали уже 19,24% избирателей. В том числе и большинство ведущих украинских политиков.

Президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой проголосовал в Киеве на Оболони.

В этот раз глава государства свой бюллютень журналистам не показывал. "За кого голосовал, не скажу. Мне хватит штрафов", — сказал он, но отметил, что ожидает от выборов честного и справедливого результата.Также президент объявил, что уже проводит консультации с будущим председателем правительства. По его словам, этот человек — "абсолютно профессиональный экономист, и у него нет собственного политического движения".

С ним несогласна лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко. "Сегодня никто не знает, кто будет будущим премьер-министром", — отметила она на избирательном участке в Киеве, где голосовала вместе с мужем Александром.

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков назвал сегодняшнее голосование "Третьим шагом к победе!".

Сразу после голосования лидер пропрезидентской политсилы поспорил с бабушкой, которая также пришла принять участие в народном волеизъявлении. Избирательница утверждала, что команда Зеленского "играет под дудку России" и не работает на благо Украины. Разумков в ответ усомнился, что его критик правильно понимает позицию "Слуги народа" и пообещал трудиться только на благо государства.

Один ил лидеров "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко проголосовал на избирательном участке в селе Иванковичи Васильковского района Киевской области. По его словам, он проголосовал за то, "что приказали сделать люди".

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий придя, чтобы выполнить свой гражданский долг, на избирательный учасок в киевском Доме офицеров обнаружил, что не взял с собой паспорт. Ему пришлось подождать, пока помощник подвезет документ. Затем спикеру парламента пришлось постоять в очереди, пока бюллетени для голосования получали другие избиратели. В разговоре с журналистами, Парубий сказал, что у него "боевое настроение". Он не решился спрогнозировать результаты выборов в мажоритарных округах. "Насколько я знаю, во многих округах в Западной Украине, например, лидеры идут плечо к плечу, разгромных поражений, как на предыдущих выборах, я не ожидаю", - сказал он.

Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко, голосовавший вместе с супругой Юлией Мостовой, сказал: "Ми с Юлею проголосовали не за сладкий мед — за пекучую соль". Также он призвал украинцев проголосовать на внеочередных выборах в Верховную Раду, "чтобы дать шанс себе и детям".

Петр Порошенко пришел на избирательный участок в Доме офицеров в Киеве вместе с супругой Мариной Порошенко, детьми и невесткой. "Проголосовал за ЕС, проголосовал за НАТО. Я проголосовал за европейскую и евроатлантическую Украину, которая движется вперед, в семью европейских народов, поскольку только эти два мощних союза – ЕС и НАТО являются гарантами мира, безопасности и достатка для каждого украинского гражданина", - заявил он.

"С вдохновением и хорошим настроением" проголосовал на парламентских выборах лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук. Рейтинг своей партии он прогнозировать отказался и призвал ждать официальных результатов и данных экзитполов. "Мои прогнозы, что все будет хорошо. Надеюсь, что у нас будут честные, прозрачные выборы", - добавил он.





Соратник Вакарчука по партии телеведущий и волонтер Сергей Притула пришел на участок вместе с женой и с ногой в гипсе.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко пришел голосовать с супругой Роситой, ведя видеотрансляцию на своей странице в Facebook. На этот раз он не стал демонстрировать свой бюллетень, но от агитации за собственную политическую силу не удержался.

Лидер партии "Сила и Честь" Игорь Смешко рассказал, что проголосовал "сердцем и умом" и поведал о вере в победу и будущее Украины.

Напомним, избирательные участки закроются в 20:00. Тогда же социологи должны обнародовать данные национального экзит-полла.