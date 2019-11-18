Подружка невесты: Леди Гага съездила на свадьбу близкой подруги

Ради праздника певица перекрасила волосы в розовый цвет

Оскароносная певица Леди Гага побывала на свадьбе лучшей подруги – своей визажистки Сары Танно. И ради торжества Гага не только оделась в розовое, как подружка невесты, но и поменяла цвет волос. Об этом пишет Daily Mail.

Леди Гага в последнее время переживала нелегкие времена – она рассталась с бойфрендом и агентом Кристианом Карино, за которого собиралась замуж и рассказывала в соцсетях об ухудшении здоровья.

Но на свадьбе певица выглядела счастливой. Церемония проходила в пляжном клубе, гости позировали у моря и танцевали на вечеринке с коктейлями.

Дресс-кодом для подружек невесты стал розовый цвет, который певица поддержала и нарядом и прической.

Как ранее писал Фокус:

Экстравагантная певица леди Гага устроила на Met Gala настоящее шоу с переодеваниями. Пока, в итоге, не осталась в белье.