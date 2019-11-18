Это космос: HBO показал тизер комедийного сериала "Пятая авеню" с Хью Лори в главной роли

Премьера состоится в январе 2020 года

Телеканал HBO представил дебютный тизер предстоящего комедийного сериала "Пятая авеню" (Avenue 5) про космические путешествия, главную роль в котором сыграл Хью Лори ("Доктор Хаус", "Дживс и Вустер").

Создателем проекта выступил режиссер Армандо Ианнуччи, известный по сатирическому фильму "Смерть Сталина".

Действие развернется в будущем, когда межпланетные путешествия станут обычным делом. Хью Лори досталась роль Райана Кларка, капитана шикарного космического лайнера "Пятая авеню".

И как саркастически сказано на сайте НВО: "под его руководством ничто не может пойти не так, как следует". Капитану придется справляться, как с трудностями космических путешествий, так и с проблемами богатых и избалованных гостей, ведь на борту лайнера, кроме прочих, окажутся плейбой-миллионер, бывший астронавт и безбилетница, попавшая на лайнер обманом.

Премьера сериала состоится в январе 2020 года.

Как ранее писал Фокус:

Актер Хью Лори попал в Книгу рекордов Гиннеса как актер, привлекающий к экранам наиболее многочисленную аудиторию. На пике своей популярности сериал "Доктор Хаус", в котором снимался Лори, собирал у экранов более 81,8 миллионов телезрителей.