Вернулась домой: миниатюрную книжечку Шарлотты Бронте продали на аукционе в Париже

Актриса Джуди Денч провела кампанию по сбору средств для покупки книги

На аукционе в Париже продали литературный артефакт: крохотную книжечку, написанную писательницей Шарлоттой Бронте для ее игрушек в детстве. Книжечка вернулась в Музей сестер Бронте в Уэст-Йоркшире. Об этом пишет BBC.

В 2011 году эту же книгу продали на аукционе Sotheby’s примерно за 900 тысяч долларов. В прошлый раз музею не удалось выкупить произведение. Однако в этот раз он начал активную кампанию в социальных сетях.

Фото: Aguttes SVV

В итоге книжку продали за 780 тысяч евро. Деньги собирали многие британские знаменитости, считающие, что артефакт должен вернуться "домой". Сбор средств организовала Дама Джуди Денч, которая является президентом Общества Бронте.

Всего старшая из выдающейся литературной семьи Бронте в 14 лет написала шесть таких книжечек. Они были адресованы ее игрушкам, которые населяли выдуманный ею Стеклянный город.

Фото: Aguttes SVV

В Музее сестер Бронте сейчас находится четыре книжки. Их по одной периодически выставляют для посетителей. Остальные бережно хранятся в архиве. Еще одна бесследно пропала.

Как ранее писал Фокус:

Книгу польского астронома эпохи Возрождения Николая Коперника "О вращениях небесных сфер", продали на аукционе в чешской Праге. За манускрипт, изданный в 1566 году в Базеле, выручили 100 тысяч евро.